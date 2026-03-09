Současná válka na Blízkém východě začala údery Spojených států a Izraele na Írán v sobotu 28.února, kdy byl zabit i nejvyšší íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.
Zpráva, dokončená asi týden předtím, než Spojené státy a Izrael zahájily údery, podle zdrojů obeznámených s jejími závěry popisovala možné scénáře nástupnictví. Ty by mohly nastat buď v případě cílené kampaně proti íránským vůdcům, nebo při širším útoku zaměřeném na politické vedení a státní instituce země.
V obou variantách zpravodajská analýza dospěla k závěru, že íránský duchovní a vojenský establishment by na případné zabití Chameneího reagoval podle zavedených postupů, jejichž cílem je zajistit kontinuitu moci, uvedly zdroje.
Možnost, že by kontrolu nad zemí převzala roztříštěná íránská opozice, byla podle zdrojů označena za „nepravděpodobnou“. Zdroje hovořily pod podmínkou zachování anonymity, protože jde o utajovanou zprávu.
Národní zpravodajská rada (National Intelligence Council, NIC) se skládá ze zkušených analytiků, kteří připravují analýzy určené k tomu, aby odrážely společné hodnocení všech 18 zpravodajských agentur ve Washingtonu, poznamenal WP. NIC je podřízená americkému ředitelství tajných služeb, které se ke zprávě WP odmítlo vyjádřit.
Bílý dům v odpovědi na žádost o komentář WP nesdělil, zda byl o závěrech analýzy informován prezident Donald Trump, než schválil zahájení úderů.
„Prezident Trump a jeho administrativa jasně vymezili své cíle v rámci operace Epic Fury: zničit íránské balistické rakety a jejich výrobní kapacity, zlikvidovat jejich námořnictvo, zastavit jejich schopnost vyzbrojovat spojenecké milice a zabránit tomu, aby kdykoli získali jadernou zbraň,“ uvedla v prohlášení mluvčí Bílého domu Anna Kellyová. Dodala, že íránský režim je na kolenou.