Má nejlepší přítelkyně, napsala Anna Franková. Zemřela Jacqueline van Maarsenová

Obě dívky se seznámily v Amsterodamu v roce 1941. Do svého nyní již světoznámého deníku si Anne 15. června 1942 zapsala: „Ona je nyní mou nejlepší přítelkyní“.

Židovské dívce původem z Německa Anně Frankové, která utekla s rodinou do Nizozemska po nástupu Adolfa Hitlera k moci, bylo v té době 13 let a její rodina se v roce 1942 uchýlila do úkrytu v Amsterodamu.

V něm Anne začala psát deník, jehož poslední zápis je z 1. srpna 1944. Pak byl úkryt prozrazen a ani ne šestnáctiletá Anne zahynula v březnu 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen, který o pouhý měsíc později osvobodila britská armáda.

Deník obsahuje vzpomínky, úvahy, nenaplněné touhy i každodenní zážitky dívky. Byl přeložen do více než 70 jazyků a prodalo se ho přes 30 milionů kusů, první vydání zajistil po válce Annin otec, jediný přeživší člen rodiny. Deník inspiroval také řadu divadelních her a filmů.