Zelená dohoda přinese Unii blahobyt, tvrdí německá ministryně. Podle ní je EU víc než jen bankomat na peníze

Lidovky.cz: Jaké závěry by měly být vyvozeny z nedávných voleb do Evropského parlamentu?

Jejich výsledek byl pro nás velkým zklamáním a domnívám se, že nyní je důležité, abychom se z nich poučili. Půjde o to, jak můžeme lépe získat podporu pro naši politiku v celé společnosti, jak řešit bezprostřední každodenní starosti a problémy obyvatel. Pro mnohé hrála při jejich rozhodování roli zejména otázka rostoucích životních nákladů.

Věřím, že jako Evropská unie a také jako vláda máme v tomto ohledu co nabídnout. Když se podíváte na výsledky hlasování, je však bohužel patrné, že se daří stranám, které propagují jednoduchá řešení. Předstírají, že stačí, aby Ukrajinci složili zbraně, a pak nastane mír. Tak to není, protože pak by nastala brutální okupace Ruskem a válka by pokračovala v jiných oblastech.

Lidovky.cz: V mnoha zemích byla kampaň charakterizována odporem proti Zelené dohodě, zákazu spalovacích motorů. Nevyplývá z voleb, že ambiciózní klimatické cíle by měly být revidovány?

Volby jsou důvodem k zamyšlení, protože setrvat ve statu quo nepřipadá v úvahu. Máme v němčině takové přísloví, že kdo odpočívá, ten reziví. V globálním měřítku probíhají dva procesy: jedním je další postup klimatické krize. Právě jsme měli v Německu hrozné záplavy, kdy lidé přišli o život, majetek, o domovy. Pokud nezabrzdíme změny klimatu, stanou se podobné extrémní výkyvy počasí v Evropě normou. Druhá věc, která se děje, je, že právě kvůli klimatické krizi jsme dosáhli celosvětové dohody o postupném ukončení využívání fosilních paliv, kdy stále více zemí převádí své ekonomiky na klimaticky neutrální technologie.

Vidíme zákon o snižování inflace v USA s obrovskými investicemi do obnovitelných zdrojů, elektromobility a vidíme, že Čína je také velmi konkurenceschopná, pokud jde o automobily budoucnosti. Nelze pokračovat v dosavadním modelu ekonomického růstu a spoléhat na spalovací motory, když celý svět přechází na elektromobilitu. Pokud chceme v Evropě generovat růst, musíme se změnit a stát se lídrem trhu, nesmíme tento trend zaspat. Pro mě je Zelená dohoda mostem do budoucnosti. Skutečnost, že dovážíme 95 procent solárních článků z Číny, se musí změnit.

Ti, kteří odmítají Zelenou dohodu a tvrdí, že bez ní by bylo všechno lepší, mi v mnohém připomínají stoupence brexitu ve Spojeném království. Také slibovali, že odchodem z EU se všechno zlepší. Vidíme ale, že se stal přesný opak, kvalita života se dramaticky zhoršila, problém s migrací se nevyřešil.

Lidovky.cz: V těchto dnech se jedná o obsazení klíčových pozic v EU. Co očekává německá vláda od budoucí Evropské komise?