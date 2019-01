Anonymní dárce nabízí desítky tisíc dolarů za zbraně útočníka z Las Vegas

LAS VEGAS/PRAHA Za téměř 1,5 milionu korun chce neznámý kupec získat zbraně útočníka z Las Vegas Stephena Paddocka. Milionářský terorista zabil před více než rokem desítky lidí z okna hotelového pokoje. Anonym chce prý zbraně zničit a peníze poskytnout rodinám.

Již od října roku 2017 si pozůstalí útoku v Las Vegas, který si vyžádal životy 58 lidí, kladli složitou otázku – mají jít zbraně střelce do aukce a výdělek z prodeje rodinám, nebo mají být vražedné nástroje zničeny?



Nyní se podle televize CNN objevilo řešení. Neznámý dárce byl ochoten nabídnout 62, 5 tisíce dolarů (1,4 milionu korun), aby zajistil, že zbraně budou zničeny. Cena automatických pušek a pistole útočníka Stephena Paddocka byla odhadnuta na 62,3 tisíce dolarů.

Peníze jsou již uloženy u speciální administrátorky Alice Dentonové, která dozoruje majetkové záležitosti ve vyšetřování Paddockova útoku. K případu byla přeřazena poté, co matka Stephena Paddocka nechala přepsat veškerý majetek svého syna na rodiny obětí jeho útoku.

Deník The New York Times informoval, že anonymní dárce působí v San Francisku jako obchodník se softwarem. Jeho jediným cílem bylo podle deníku zničení zbraní, chce tak rodinám pomoci „ulevit od bolesti“.

„Myslím, že rodiny se budou cítit lépe, pokud budou ty zbraně zničeny,“ uvedl pro média anonymní dárce. Pokud bude soudce ochoten přistoupit na tuto formu vykoupení a zničení zbraní, budou peníze, které jsou v tuto chvíli u Dentonové, převedeny do Paddockova majetku a odtamtud rozděleny rodinám 58 obětí útoku.

Sestra jedné z obětí Mynda Smithová uvedla pro CNN, že ačkoliv nikdy její rodina netoužila po penězích, velice si váží kroku, který podnikl neznámý dárce. „Je to pro nás stále citlivé procházet celým tímto procesem. Pokaždé nám to připomene ošklivost celé události,“ řekla Smithová.

„Nikdy jsme nechtěli nějaké zisky. Nebylo to pro nás důležité. Ale pokud je tento člověk ochotný zaplatit za to, že bude zničeno něco spojeného s takovým zlem, pak to není dar jen pro nás, ale také pro všechny rodiny i přeživší,“ dodala.

Útočník vlastnil desítky zbraní

Stephen Paddock, který na koncertě v Las Vegas v říjnu roku 2017 zabil 58 lidí a dalších 527 poranil, vlastnil více než čtyři desítky střelných zbraní. Úřad místního šerifa Josepha Lombarda informoval, že policie našla v domě pachatele také výbušniny a tisíce kusů munice.

Čtyřiašedesátiletý Stephen Paddock označovaný úřady za jediného pachatele nejkrvavějšího střeleckého masakru v dějinách USA, se zastřelil před příchodem policie. Jeho motiv dodnes zůstává nejasný. Útočník střílel do davu více než 22 tisíc lidí z 32. podlaží hotelu Mandalay Bay. Podle šerifova zástupce Todda Fasula tam bylo nalezeno 23 střelných zbraní. V domě v seniorské komunitě ve městě Mesquite, kde v posledních měsících žil, pak policisté objevili dalších 19 zbraní.

Účastníci festivalu prchají přes střelbou.

Útočník měl rovněž dvě zařízení, která umožňují upravit poloautomatickou zbraň na plně automatickou zajišťující rychlejší střelbu, uvedla agentura AP. Narozdíl od poloautomatické zbraně s ní není nutné pro každý výstřel mačkat spoušť, kterou lze pouze držet a vystřelit i více než 400 nábojů za minutu.

Paddock byl milionářem, který jmění vydělal investicemi do nemovitostí a vášnivě se věnoval hazardním hrám. Násilné sklony podle sourozence neprojevoval a o politiku či náboženství se nezajímal.

Experti se většinou shodují, že Paddock není typickým pachatelem podobných činů. Svůj čin však měl patrně dobře naplánovaný. „Věděl, co chce udělat. Věděl, jak to chce udělat a nezdá se, že by měl vůbec nějaký plán útěku,“ řekl AP někdejší psycholog FBI Clint Van Zandt.