Anthony Fauci. Muž, který opravuje prezidenta Trumpa v boji s koronavirem

WASHINGTON/PRAHA Muž, kterému Amerika věří. Vědecký poradce Bílého domu Anthony Fauciradí prezidentům již od 80. let, a tak je nyní neustále vidět. K boji s koronavirem mu ale přibyla ještě jedna práce – opravovat Donalda Trumpa.

V době, kdy USA překonaly Čínu v počtu nakažených koronavirem, jsou na televizních obrazovkách prakticky neustále vidět dvě tváře. Jedna patří americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a druhá jeho vědeckému poradci Anthonymu Faucimu.



Devětasedmdesátiletý imunolog působí již od roku 1984 jako ředitel Národního institutu alergie a infekčních onemocnění, spadajícího pod americké ministerstvo zdravotnictví. Radil už šesti prezidentům Spojených států.

V zemi jej znají téměř všichni. „Stal se takovým dědou Ameriky,“ komentoval Fauciho roli ve středu moderátor CNN Chris Cuomo. Fauciho prací totiž není jen radit prezidentovi a ministerstvu, ale především americké veřejnosti, překládat do běžného jazyka jinak komplikovaná sdělení lékařů a odborníků.

„Musíte si být jistí, že jste byli dobře pochopeni. Nechcete lidi oslnit tím, kolik slov z lékařské terminologie znáte. Mým cílem je, aby lidé pochopili to, o čem mluvím,“ uvedl Fauci před lety pro televizi C-SPAN.

30 let v laboratořích

Fauci se narodil na Štědrý den v roce 1940 v newyorském Brooklynu do rodiny Italoameričanů. V dětství roznášel léky na předpis zákazníkům z otcovy lékárny a medicína si jej získala.

Absolvoval Weill Medical College v New Yorku jako nejlepší v ročníku a v roce 1968 nastoupil do Národního zdravotního institutu, aby splnil povinnost práce pro stát během války ve Vietnamu. Nakonec ale v jeho strukturách zůstal dodnes.

Doktor Fauci dohlíží na tiskové konferenci na fakta.

„Děda Ameriky“ rozhodně není nováček v boji s epidemiemi. Více než 30 let svého života strávil výzkumem nemocí a radil už prezidentu Ronaldu Reaganovi, jehož administrativu nejvíce trápila epidemie HIV/AIDS. V roce 2001 pomáhal veřejnosti pochopit problémy spojené s antraxem a bioterorismem a o dva roky později pak před kamerami vysvětloval epidemii SARS. Za pomoc USA dostal v roce 2008 od prezidenta George Bushe mladšího nejvyšší civilní vyznamenání – Medaili svobody.

Fauci následně pomáhal i administrativě Baracka Obamy, a to v boji s virem eboly. Dnes je imunolog kvůli krizi spojené s koronavirem v televizi prakticky každý den, a aby rozšířil povědomí o nemoci Covid-19, dělá rozhovory i s komiky či sportovci.



Naposledy se takto přes Instagram spojil s basketbalistou Stephenem Currym, aby společně řekli lidem, aby nechodili ven, pokud nemusí. Denně prý Fauci spí pět hodin a každé ráno si dopřává procházku rychlochůzí nebo jde běhat

Opravuje i prezidenta

V poslední době však není Fauciho prací jen vysvětlovat národu problémy spojené s epidemiemi, ale musí i opravovat tvrzení amerického prezidenta, jak upozornil deník The New York Times. Televize CNN, MSNBC, ABC a CBS dokonce postupně přestávají přenášet celé tiskové konference prezidenta, protože často protiřečí tomu, co říkají experti.

„Nemůžu skočit před mikrofon a odstrčit jej,“ uvedl Fauci v rozhovoru pro televizi CBS. „Říkám si: ‚O. k., tak to řekl. Příště to řekne správně.‘,“ vysvětlil svůj postoj vědecký poradce, který na jednom z tiskových brífinků skončil s hlavou v dlaních, zatímco prezident hovořil.



Musel pak médiím vysvětlovat, že mezi ním a Trumpem rozhodně není žádná zášť. Objevují se ale i první náznaky toho, že by Fauci mohl z televizních obrazovek zmizet, aby prezidentovi ustoupil

Fauciho například začali kritizovat komentátoři Fox News, televize nakloněné Trumpovým republikánům. „Prezident má pravdu, Fauci se mýlil,“ prohlašoval moderátor Lou Dobbs ohledně Trumpem doporučených léků.

Podle deníku The Washington Post se také na sociálních sítích začal šířit e-mail od Fauciho z roku 2016 adresovaný Hillary Clintonové, v němž vědec píše, že „obdivuje její elán“. Podle poradcových kritiků je to jednoznačný příklad toho, že jeho cílem není ochránit zdraví lidí, ale zavést opatření, která poškodí ekonomiku a tím i Donalda Trumpa.