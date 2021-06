‚Antikomunista‘ Orbán se spřáhnul se svým někdejším nepřítelem. V Budapešti má vyrůst čínská univerzita

PRAHA PODCAST OSTBLOG: Střední Evropa je pro Čínu jakýmsi předpokojem do EU. Posledním státem, který se čínskými investicemi zavázal do služeb ČLR, je Maďarsko. Premiér Orbán se zapřísahá, že výstavba pobočky šanghajské univerzity Fu-tan je striktně apolitická. Starosta Budapešti a opozičník Gergely Karácsony si to nemyslí a nechá o výstavbě univerzity rozhodnout lid skrze referendum. Šéf zahraniční rubriky LN Robert Schuster mluví o čínském trojském koni v srdci Evropy.