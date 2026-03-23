Žháři podpálili v Londýně čtyři sanitky. Šokující antisemitský útok, míní Starmer

Jako trestný čin s antisemitským pozadím vyšetřuje britská policie požár čtyř sanitek, které patřily židovské dobrovolnické zdravotnické organizaci Hatzolah. Podle BBC policie po incidentu z pondělní noci pátrá po třech podezřelých. Britský premiér Keir Starmer označil čin za hluboce šokující antisemitský útok.
Sanitky patřící židovské dobrovolnické organizaci Hatzolah po nočním žhářském útoku na severozápadě Londýna. (23. března 2026) | foto: Reuters

Hasiči se o požáru ve čtvrti Golders Green na severu Londýna dozvěděli v pondělí okolo 1:40 místního času (2:40 SEČ). Při hašení požáru, který se jim kolem třetí hodiny ranní podařilo zvládnout, evakuovali okolní domy a uzavřeli některé ulice. Zatím nejsou zprávy o tom, že by byl někdo zraněn.

„Policisté zůstávají na místě a žhářský útok je vyšetřován jako antisemitský čin z nenávisti,“ uvedla londýnská policie.

„Myslím na židovskou komunitu, která se dnes ráno probudila do těchto strašlivých zpráv,“ uvedl Starmer. „Antisemitismus do naší společnosti nepatří,“ doplnil premiér a připojil výzvu, aby se každý s jakýmikoli informacemi o incidentu přihlásil na policii.

Hasiči sdělili, že v sanitkách, které stály u místní synagogy, vybuchlo několik tlakových lahví, a vozy pak začaly hořet. Výbuch rozbil i okna v jednom ze sousedních domů. Podle BBC několik obyvatel čtvrti uvedlo, že je v noci vzbudily hlasité výbuchy a intenzivní záře plamenů osvětlující celou ulici.

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting podle agentury Reuters útok označil za odporný a uvedl, že se lidé musí společně postavit antisemitské nenávisti.

