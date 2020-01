Antisemitou roku 2019 se stala americká kongresmanka Ilhan Omarová

Neziskováorganizace oznámila konec hlasování sarkastickým videem s konfetami a blahopřáním pro Omarovou. Následoval seznam „úspěchů“, které kongresmance přinesly titul antisemity roku.

Mezi nimi například: obvinila americkou židovskou organizaci AIPAC z toho, že platí americké politiky, aby byli proizraelští, podporovala protiizraelské hnutí BDS (Hnutí Bojkot, Stažení investic a Sankce) či uvedla na Twitteru, že „Izrael zhypnotizoval svět, nechť Allah probudí tyto lidi a pomůže jim vidět všechny špatnosti Izraele.“



Mazal Tov to #IlhanOmar on being named 2019's Antisemite of the Year! Thousands voted & the Freshmen Congresswoman came out on top as the most vile Jew hater!



America cannot afford leadership that perpetuates hatred against the #Jewish people! https://t.co/hrRKRxoYuo @Ilhan pic.twitter.com/NJFE3rcM9B