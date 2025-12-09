„Podle předběžných informací havaroval v Ivanovské oblasti letoun An-22. Na palubě se nacházelo sedm lidí,“ uvedl zdroj agentury TASS ze záchranných a bezpečnostních složek.
Podle agentury dopadl stroj do přehradní nádrže Uvoďskoje severně od města Ivanovo a jeho trosky byly nalezeny ve vodě. „Letoun prováděl plánovaný zkušební let po opravě,“ uvedl zdroj.
An-22 je těžký vojenský transportní letoun navržený konstrukční kanceláří Antonov v dobách Sovětském svazu. Zařazen do služby byl 60. letech a dodnes zůstává největším letounem s turbovrtulovým pohonem na světě.