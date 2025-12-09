V Rusku se zřítil vojenský transportní letoun, trosky našli v přehradní nádrži

  11:40aktualizováno  11:40
V ruské Ivanovské oblasti severovýchodně od Moskvy se zřítil vojenský transportní letoun An-22 se sedmičlennou posádkou na palubě. Příčinu zřícení letounu ani to, zda havárii někdo z posádky přežil, ruské úřady dosud nesdělily.
Ruský transportní stroj An-22

Ruský transportní stroj An-22 | foto: Wikimedia

„Podle předběžných informací havaroval v Ivanovské oblasti letoun An-22. Na palubě se nacházelo sedm lidí,“ uvedl zdroj agentury TASS ze záchranných a bezpečnostních složek.

Podle agentury dopadl stroj do přehradní nádrže Uvoďskoje severně od města Ivanovo a jeho trosky byly nalezeny ve vodě. „Letoun prováděl plánovaný zkušební let po opravě,“ uvedl zdroj.

An-22 je těžký vojenský transportní letoun navržený konstrukční kanceláří Antonov v dobách Sovětském svazu. Zařazen do služby byl 60. letech a dodnes zůstává největším letounem s turbovrtulovým pohonem na světě.

