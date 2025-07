„Let Irkutsk-Bodajbo. Chtělo se mi brečet. Nemám slov. ACHTUNG. Na konci letu se odtrhl strop. Nestihla jsem to vyfotit, protože přiběhl nějaký chlápek a začal ho tvrdohlavě přišroubovávat zpět. Moc mu to nešlo. Díkybohu, že jsme doletěli...“

Těmito slovy shrnuje své zkušenosti s aerolinkami Angara nejmenovaná pasažérka, jejíž svědectví přinesl nezávislý portál Agentstvo. Podobných příběhů cestujících, kteří absolvovali cestu s malou leteckou společností operující na Sibiři a měli to štěstí, že přežili, je ruský internet plný.

„Podruhé jsem absolvovala let Irkutsk-Kirensk, podruhé jsem se před startem modlila. Vůbec nechápu, že tyto letouny ještě létají. Jsou staré, rozbité, a když si sednete do sedadla, kolena máte na úrovni obličeje. Společnost letadla vůbec neopravuje, ale ceny má šílené.“

Pozornost k aerolinkám Angara se upřela ve čtvrtek ráno, kdy u města Tynda v Amurské oblasti havarovalo její letadlo An-24. Na palubě stroje bylo 49 lidí. Nikdo nepřežil. Letoun se podle místního gubernátora zřítil ve chvíli, kdy se podruhé pokoušel o přistání a narazil do úbočí hory. Trosky stroje se už našly, úřady mluví o možné chybě posádky i selhání techniky.

„Já to samozřejmě chápu, je to malá letecká společnost. Ale sakra, An-24 se přestalo vyrábět v roce 1976. Určitě nedoporučuji riskovat zdraví a nervy při letu strojem, který je téměř padesát let starý. Raději cestujte dva tři dny déle vlakem, ale v klidu.“

Půl století starý byl údajně i havarovaný letoun. Turbovrtulový Antonov An-24 byl vyvinut v SSSR na konci padesátých let a na Sibiři se hojně používá dodnes, i díky schopnosti operovat z nezpevněných drah. Aerolinky Angara loni federální vládu požádaly, aby těmto „létajícím traktorům“ prodloužila životnost, protože pro přesluhující letouny nemají alternativy.

„O bezpečnosti cestujících nemůže být řeč. Zavazadla vám při sebemenší turbulenci padají na hlavu, sedadla jsou stará, čalounění potrhané, plastové obložení rachotí. V kabině je nejprve zima, pak zase vedro a dusno. K posádce nemám žádné výhrady, naopak s ní soucítím, že musí létat v takovém křápu.“

Odhaduje se, že v kyjevském závodě Antonovy bylo sovětských dobách vyrobeno celkem 1 028 kusů An-24. Dalších více než tři sta kusů bylo licenčně vyrobeno v Číně pod označením Xian Y-7. Ohromující je ovšem i statistika katastrof a havárií. Aviation Safety Network se před čtyřmi roky dopočítala 174 zničených An-24 s celkovou bilancí 2 232 mrtvých.

„Příšerné letadlo, bůhví jak staré. Létat se s tím nedá. Vzhled i interiér naprostá hrůza. Pasažéři jsou aerolinkám úplně ukradení. Letíte a jen se modlíte. Všechno drží na vlásku, jako by tomu letadlu bylo sto let. Děs. Letadlo je navíc maličké. Vejdete dovnitř a připadáte si jako v plechovce. Strašný stroj.“