Blinken hasí válečný požár. Sloučit všechny protichůdné zájmy na Blízkém východě může být „mission impossible“

Americká diplomacie cítí riziko velkého válečného konfliktu na Blízkém východě. Je to evidentní z toho, s jakou vervou se pustila do deeskalace situace na Západním břehu Jordánu i v sousedních státech. Ministr zahraničí USA Antony Blinken se ještě o víkendu přesunul z Izraele do Iráku a následně letěl rovnou do Turecka.