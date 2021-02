Američané po zimní bouři pálí sníh, který netaje. Je umělý, odkazují se na konspirační teorii

DALLAS Při nedávné vlně nebývale mrazivého počasí ve Spojených státech se na sociálních sítích vyrojily zavádějící příspěvky, podle nichž s čerstvě napadlým sněhem něco není v pořádku. Platforma TikTok byla plná videí propagujících výmysl, že sníh je umělý, vytvořený vládou či někým jiným, napsal v pondělí web Insider. To, že ze sněhové koule nezačne při kontaktu s teplem okamžitě odkapávat voda, je však zcela normální.

Videa z posledních dní oživují konspirační motiv, který se podle listu USA Today objevuje nejméně od roku 2014. „Videa s ‚důkazy‘ o záhadné látce podobné sněhu, která po přiložení k plameni netaje, na internetu kolují roky,“ píše deník.



Nyní se podobné klipy šířily zejména na TikToku, odkud se pak dostávaly i na facebook. Jeden facebookový příspěvek, v němž autor s popiskem „co to s tím sněhem je?“ sdílí několik videí z druhé jmenované platformy, nasbíral k úterku na deset tisíc sdílení. Obsahuje i vystoupení jistého mladíka, který divákům vzkazuje: „Teď vám ukážu, jak vím, že jsme v simulaci.“

Tento mladík i další uživatelé TikToku se snažili údajné zvláštní vlastnosti sněhu ukázat jednoduchým pokusem, kdy si uhnětou kouli a k ní přiloží hořící zapalovač. „Podívejte, jenom to černá, ani to netaje, jenom to černá,“ komentuje výsledek muž ve zmíněném videu z TikToku.

To, co popisuje, ovšem není nic výjimečného. Sněhová koule se za daných okolností nezačne ihned viditelně rozpouštět, neboť vznikající vodu dokáže vsáknout zbytek sněhu, případně se vločky rovnou vypaří při fyzikálním procesu zvaném sublimace. „A co ty spálené fleky? Ty pocházejí ze samotných zapalovačů,“ vysvětluje web Politifact s tím, že spalování v tomto případě není dokonalé a vznikají saze, které se zachytávají na sněhu.

Někteří uživatelé TikToku nicméně ke svým pozorováním připojovali komentáře o rozsáhlém podvodu z dílny vlády či někoho jiného. U jednoho videa se objevuje popisek o „vládou vytvořeném sněhu“, další uživatel se tázal, zda v Texasu vláda „dělá něco šíleného“. Z videí většinou není jasné, kde byla natočena, podle webu Insider některá přicházela i z Británie. Příspěvky na TikToku s heslem #governmentsnow (“vládní sníh“) měly údajně v pondělí kolem milionu zhlédnutí.

Nemalý dosah měla také nepodložená tvrzení spojující nezvykle chladné počasí na jihu USA se zakladatelem firmy Microsoft Billem Gatesem, který je předmětem řady konspiračních teorií. „Děkujeme ti, Bille Gatesi, že se nám snažíš nakecat, že je tohle skutečný sníh,“ říkala v jednom videu žena pálící sněhovou kouli. Klip později z TikToku zmizel, píše Insider.