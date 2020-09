‚Pečujte o své zdraví, dostanete peníze.‘ Apple se singapurskou vládou motivují uživatele ke cvičení

Singapur/Praha Americká technologická firma Apple v rámci zářijového představování novinek potěšila obyvatele Singapuru víc než ostatní zákazníky ze všech koutů světa. Dočkali se vůbec první plovoucí prodejny firmy Apple na světě, nevšední kopulovité budovy ze skla.

Ještě významnější je však dohoda, kterou společnost uzavřela s vládou městského státu za cílem podpory prodeje nových chytrých hodinek: výhod se dostane těm, kdo si udržují dobré zdraví. Vláda Singapuru chce lidem, kteří budou používat novou aplikaci podporující zdraví určenou pro Apple Watch, platit až stovky dolarů, píše americký server CNN.



Program bude od lidí požadovat, aby každý týden splnili určité aktivity jako například plavání, běh či cvičení jógy. Zároveň aplikace nutí občany, aby chodili na preventivní prohlídky k lékaři a otužovali se. Za úspěšné splnění úkolů mohou obyvatelé Singapuru dostat až 280 amerických dolarů, tedy zhruba 6300 korun. Apple dohodu popsal jako první svého druhu. „Singapur má jeden z nejpropracovanějších zdravotnických systémů na světě a my jsme rádi, že s nimi můžeme spolupracovat,“ uvedl provozní ředitel firmy Jeff Williams.



Načasování je samozřejmě důkladně promyšlené, technologický gigant tento týden představil své nové chytré hodinky, které budou umožňovat například i měření hladiny kyslíku v krvi. To je zjevně reakce na pandemii covidu-19. Jejich cena bude ve Spojených státech začínat na 399 dolarech (zhruba 9000 korun). Firma představila rovněž levnější variantu hodinek s cenou od 279 dolarů.

„I když se nyní všichni na celém světě vyrovnávají s novými výzvami, které přinesl covid-19, musíme myslet na investice do naší budoucnosti. A neexistuje lepší investice než do osobního zdraví,“ uvedl ve svém prohlášení Heng Swee Keat, singapurský místopředseda vlády. Apple pracoval na plánech se singapurskou stranou několik let, minimálně od doby, kdy před dvěma roky vyzval Singapur poskytovatele zdravotní péče a světové technologické firmy, aby přišli s novými programy prevence zdraví.



Jako Pantheon v Římě

Plovoucí prodejna, tvořená 114 kusy tabulového skla, které drží na 10 úzkých vertikálních sloupech, je prý inspirována italským Pantheonem – známým kulovitým chrámem, který byl zprvu zasvěcený různým římským božstvům a jenž se nachází v hlavním městě země. Budova disponuje podvodní zasedací místností, panoramatickými výhledy na rušnou oblast Marina Bay Sand a také prostorem, který je určen pro konání různých společenských akcí.

Kvůli nemoci covid-19 se první návštěvníci, kteří se do prodejny chtěli podívat, museli registrovat prostřednictvím internetu.

Singapur je znám svým technokratickým přístupem k řešení problémů souvisejících s běžným životem svých občanů. Jako jedna z prvních zemí zavedl ostrovní stát aplikaci pro sledování kontaktů kvůli pandemii nového koronaviru.