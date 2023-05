Arabové berou Asada na milost. Syrský prezident „vylézá“ z mezinárodní izolace

V saúdskoarabské Džiddě se v pátek uskutečnil summit Ligy arabských států (LAS), který měl po dvanácti letech staronového hosta – syrského prezidenta Baššára Asada. Konec izolace politika odpovědného za krvavou občanskou válku poukazuje na měnící se nálady v regionu.

Psal se rok 2011, když v Sýrii začaly protesty proti Asadově režimu. Vláda demonstrace pomocí policie i armády krvavě potlačila. Následné mezinárodní odsouzení vedlo mimo jiné i k pozastavení členství Sýrie v LAS.

Krutá občanská válka s 300 tisíci civilních obětí trvá dodnes, i když Asad kontroluje většinu země. Přesto dostal pozvánku na summit do Saúdské Arábie – poté, co zástupci LAS před dvěma týdny obnovili Sýrii členství. Pro se vyslovilo všech 13 z celkem 22 členských států, jež se zasedání zúčastnily.

Nová kapitola, nová politika

„Účast Asada je vyvrcholením úsilí o přivedení Sýrie zpět do arabského světa, ukončení regionální izolace země a otočení listu po dřívějších snahách o jeho svržení,“ okomentovalo situaci sdružení amerických rozhlasových stanic National Public Radio (NPR).

Zpravodajská stanice al-Džazíra událost, které se jako host zúčastnil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, popsala jako „poslední příklad pokusu většiny arabských států o obnovení vztahů“. Připomněla také, že hostitelská země summitu, Saúdská Arábie, byla dříve klíčovým podporovatelem opozičních skupin, které se syrského prezidenta Baššára Asada snažily svrhnout.

Rijád však letos v březnu po sedmi letech obnovil diplomatické vazby s Teheránem, který naopak podporoval Asada. Dle analytiků šlo o první náznak nové politiky. „Ve hře je nová zahraniční politika. Saúdská Arábie se snaží stále více prosazovat na mezinárodní scéně prostřednictvím diplomacie,“ řekla stanici CNN Anna Jacobsová, analytička zabývající se Perským zálivem z think tanku International Crisis Group.

Navíc řada států Sýrii podpořila po ničivém zemětřesení, které začátkem února zasáhlo sever země společně s jihem Turecka. I to pomohlo uhladit cestu k Asadovu návratu na mezinárodní scénu.

Rehabilitace brutality

Značným podporovatelem takového kroku byly dle NPR například Spojené arabské emiráty, které by stejně jako Saúdové chtěly v zemi investovat. Země jako Jordánsko, Irák a Libanon, z nichž každá čelí ekonomickým problémům, pak pro změnu chtějí, aby Damašek zajistil bezpečný návrat množství syrských uprchlíků, které nyní hostí. Navazování vztahů s Asadem by tomu podle nich mohlo napomoci.

Sbližování se však nezamlouvá Západu, který na Sýrii v minulosti kvůli krokům Asada uvalil celou řadu sankcí. Washington znovu přijetí země do LAS označil za nezasloužené. Nespokojená je i nyní rozdrobená syrská opozice. „Je to rehabilitace jednoho z nejbrutálnějších režimů, které dnes existují. Spousta Syřanů bude z tohoto kroku nešťastná. Určitě to neprospěje stabilitě a míru v Sýrii. Liga arabských států navíc nemá jakoukoliv moc vynutit si na Sýrii jakékoliv podmínky,“ okomentoval dění pro al-Džazíru bývalý syrský opoziční lídr Luáj Sáfí.

Sýrie se nadto stále potýká s celou řadou problémů. Zemi trápí vysoké ceny, velká chudoba, nedostatek elektřiny, pohonných hmot i potravin. „Syrská situace je velice špatně řešitelná. Míra násilí v zemi je sice o poznání nižší než před lety, ale jsem velice skeptický ohledně brzké rekonstrukce země. Chybí prostředky, vůle i podmínky,“ řekl serveru Lidovky.cz už dříve Josef Kraus z Masarykovy univerzity, který se specializuje na Blízký a Střední východ.

LAS vznikla roku 1945 v Káhiře s cílem posilovat ekonomické, politické, kulturní i náboženské zájmy arabských zemí. Větší vliv Ligy podkopává dle analytiků slabá spolupráce mezi jejími členy.