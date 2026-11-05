Představitelé Jednotné kandidátky Herzogovi podle serveru The Times of Israel sdělili, že vládu vedenou Eisenkotem podpoří, aniž by do ní vstoupili. Šance Eisenkota, že bude prezidentem vybrán k sestavení nové vlády, tak dál rostou.
Podle šéfa Jednotné kandidátky Júsifa Džabárína vychází podpora Eisenkota z požadavků jejich voličů, kteří chtějí změnu. Džabárín přitom zmínil rasismus, diskriminaci, kriminalitu a vyloučení, kterými izraelští Arabové za současné vlády Benjamina Netanjahua trpí. Džabárín nicméně dodal, že s Eisenkotem v mnoha ohledech nesouhlasí. „Nevolíme mezi dobrým a lepším, ale mezi tím, co považujeme za špatné a ještě horší,“ uvedl.
Eisenkota prezidentovi doporučila i další strana izraelských Arabů Raam, která ve volbách získala osm mandátů. Naopak ultraortodoxní aliance Jednotný judaismus tóry (UTJ), která dlouhá léta pomáhala Netanjahuovi udržet se u moci, dnes Herzogovi nedoporučila žádného člena parlamentu pro sestavení vlády, tedy ani Netanjahua, ani Eisenkota. Netanjahuovi se tak vzdaluje šance, že ho prezident o sestavení nové vlády požádá.
Ve volbách z minulého týdne žádný blok stran nezískal potřebnou parlamentní většinu 61 mandátů. Strany podporující dosavadní Netanjahuovu vládu získaly 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48 a 19 mandátů budou mít arabské strany.
Sedmasedmdesátiletý Netanjahu, jehož strana Likud volby minulý týden vyhrála s 27 mandáty, zůstane izraelským premiérem, dokud nevznikne nová vláda. Pověřený kandidát na to bude mít 28 dnů s možností dvoutýdenního prodloužení. Pokud se mu podobu kabinetu dojednat nepodaří, může Herzog pověřit sestavením vlády někoho jiného.
Ještě dnes se má Herzog podle agentury Reuters setkat s Eisenkotem i s Netanjahuem a jeho konzultace se šéfy parlamentních stran by tak měly skončit.