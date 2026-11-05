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Izraelští Arabové o svržení Netanjahua hodně stojí. Další podpořili Eisenkota

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  20:47aktualizováno  20:47
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Kandidát za opozici Gadi Eisenkot na demonstraci na Náměstí rukojmích v Tel...

Kandidát za opozici Gadi Eisenkot na demonstraci na Náměstí rukojmích v Tel Avivu tři dny před parlamentními volbami (25. října 2026) | foto: ČTK

Plakát s předsedou strany Jašar Gadim Eisenkotem (22. října 2026)
Předseda strany Jašar a bývalý náčelník izraelské armády Gadi Eisenkot...
Předseda strany Jašar a bývalý náčelník izraelské armády Gadi Eisenkot...
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Izraelský prezident Jicchak Herzog přijal odpoledne k povolební konzultaci zástupce další politické formace, která uspěla v parlamentních volbách. Delegace Jednotné kandidátky, které dominují izraelští Arabové a která získala 11 mandátů, prezidentovi doporučila na premiérský post šéfa opoziční centristické strany Jašar Gadiho Eisenkota.

Představitelé Jednotné kandidátky Herzogovi podle serveru The Times of Israel sdělili, že vládu vedenou Eisenkotem podpoří, aniž by do ní vstoupili. Šance Eisenkota, že bude prezidentem vybrán k sestavení nové vlády, tak dál rostou.

Podle šéfa Jednotné kandidátky Júsifa Džabárína vychází podpora Eisenkota z požadavků jejich voličů, kteří chtějí změnu. Džabárín přitom zmínil rasismus, diskriminaci, kriminalitu a vyloučení, kterými izraelští Arabové za současné vlády Benjamina Netanjahua trpí. Džabárín nicméně dodal, že s Eisenkotem v mnoha ohledech nesouhlasí. „Nevolíme mezi dobrým a lepším, ale mezi tím, co považujeme za špatné a ještě horší,“ uvedl.

Eisenkota prezidentovi doporučila i další strana izraelských Arabů Raam, která ve volbách získala osm mandátů. Naopak ultraortodoxní aliance Jednotný judaismus tóry (UTJ), která dlouhá léta pomáhala Netanjahuovi udržet se u moci, dnes Herzogovi nedoporučila žádného člena parlamentu pro sestavení vlády, tedy ani Netanjahua, ani Eisenkota. Netanjahuovi se tak vzdaluje šance, že ho prezident o sestavení nové vlády požádá.

Ve volbách z minulého týdne žádný blok stran nezískal potřebnou parlamentní většinu 61 mandátů. Strany podporující dosavadní Netanjahuovu vládu získaly 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48 a 19 mandátů budou mít arabské strany.

Sedmasedmdesátiletý Netanjahu, jehož strana Likud volby minulý týden vyhrála s 27 mandáty, zůstane izraelským premiérem, dokud nevznikne nová vláda. Pověřený kandidát na to bude mít 28 dnů s možností dvoutýdenního prodloužení. Pokud se mu podobu kabinetu dojednat nepodaří, může Herzog pověřit sestavením vlády někoho jiného.

Ještě dnes se má Herzog podle agentury Reuters setkat s Eisenkotem i s Netanjahuem a jeho konzultace se šéfy parlamentních stran by tak měly skončit.

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