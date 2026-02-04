Argentina chce vyslechnout exprezidenta Madura. Požádala USA o jeho vydání

Argentinský federální soudce Sebastián Ramos požaduje vydání třiašedesátiletého politika stíhaného v USA pro drogové zločiny, aby ho argentinské úřady mohly vyslechnout v rámci vyšetřování zločinů proti lidskosti.
Argentina, která má kvůli vlastní historické zkušenosti s vojenskou diktaturou v ústavě zakotvenou možnost stíhání zločinů proti lidskosti i v jiných zemích, Madura vyšetřuje od roku 2023 kvůli podezření z podílu na zločinech, jako jsou mimosoudní popravy, mučení či politické pronásledování oponentů ve Venezuele. V roce 2024 na Madura argentinská justice vydala zatykač, kvůli čemuž zrušil svou plánovanou návštěvu Buenos Aires.
Případ v roce 2023 iniciovala nevládní organizace Argentinské fórum pro obranu demokracie (FADD), a to na základě principu univerzální jurisdikce, který umožňuje zemím stíhat závažné zločiny v oblasti lidských práv bez ohledu na to, kde byly spáchány. Argentina tento princip použila v minulosti například pro stíhání zločinů spáchaných ve Španělsku za éry diktátora Franciska Franka.