Argentina chce vyslechnout exprezidenta Madura. Požádala USA o jeho vydání

  21:00aktualizováno  21:00
Argentinská justice požádala ve středu Spojené státy o vydání sesazeného venezuelského prezidenta Nicoláse Madura kvůli vyšetřování zločinů proti lidskosti. Maduro je zadržován v USA, které se ho začátkem ledna zmocnily při vojenské akci v Caracasu.
Soudní kresba zachycující Nicoláse Madura u soudu v New Yorku (5. ledna 2026)

Argentinský federální soudce Sebastián Ramos požaduje vydání třiašedesátiletého politika stíhaného v USA pro drogové zločiny, aby ho argentinské úřady mohly vyslechnout v rámci vyšetřování zločinů proti lidskosti.

Argentina, která má kvůli vlastní historické zkušenosti s vojenskou diktaturou v ústavě zakotvenou možnost stíhání zločinů proti lidskosti i v jiných zemích, Madura vyšetřuje od roku 2023 kvůli podezření z podílu na zločinech, jako jsou mimosoudní popravy, mučení či politické pronásledování oponentů ve Venezuele. V roce 2024 na Madura argentinská justice vydala zatykač, kvůli čemuž zrušil svou plánovanou návštěvu Buenos Aires.

Případ v roce 2023 iniciovala nevládní organizace Argentinské fórum pro obranu demokracie (FADD), a to na základě principu univerzální jurisdikce, který umožňuje zemím stíhat závažné zločiny v oblasti lidských práv bez ohledu na to, kde byly spáchány. Argentina tento princip použila v minulosti například pro stíhání zločinů spáchaných ve Španělsku za éry diktátora Franciska Franka.

