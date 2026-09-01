Trump hrozí, že přehodnotí postoj k Falklandům. Tlačí na Brity kvůli NATO

Autor: ,
  10:14aktualizováno  10:14
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Britští vojáci vyvěšují vlajku Spojeného království v Port Howardu na...

Britští vojáci vyvěšují vlajku Spojeného království v Port Howardu na Falklandech poté, co porazili ve dvouměsíčním konfliktu argentinské vojsko. (červen 1982) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně Bílého domu ve...
Buenos Aires. Kapitulace britské posádky na Malvínách na nástěnné malbě v...
Argentinský prezident Javier Milei navštívil svůj protějšek v Bílém domě. (14....
Britští vojáci pomáhají pod nepřátelskou palbou raněným během...
23 fotografií
Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že nevylučuje přehodnotit neutrální postoj USA k Falklandským ostrovům. Na souostroví v Atlantiku, které patří pod britskou správu, si činí nárok také Argentina, jejíž prezident Javier Milei je Trumpův blízký spojenec.

Spojené státy dosud – stejně jako většina západních zemí – uznávají, že Británie tyto ostrovy de facto spravuje, ale k otázce suverenity v užším smyslu se nevyjadřují.

„Všechny postoje neustále přehodnocuji. Tento je jen jeden z mnoha,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně, když byl dotázán na suverenitu ostrovů.

Možný posun v postoji USA patřil mezi řadu variant, které Pentagon letos zvažoval s cílem vyvinout tlak na spojence z NATO, o nichž se domnívá, že nepodpořili vojenské operace USA ve válce s Íránem zahájené na konci února.

Britský deník The Daily Telegraph také nedávno uvedl, že Washington vyhrožuje přehodnocením svého postoje a jasným odmítnutím uznání britské suverenity, pokud Londýn nezvýší své vojenské výdaje.

Souostroví Falklandy leží asi 545 kilometrů východně od jihoargentinského pobřeží. V roce 1982 bylo dějištěm války mezi Argentinou a Británií, při níž za 74 dní zemřelo 649 Argentinců a 255 Britů. Argentina od své porážky nadále uplatňuje nárok na svrchovanost nad těmito ostrovy.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.