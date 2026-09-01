Trump hrozí, že přehodnotí postoj k Falklandům. Tlačí na Brity kvůli NATO

Spojené státy dosud – stejně jako většina západních zemí – uznávají, že Británie tyto ostrovy de facto spravuje, ale k otázce suverenity v užším smyslu se nevyjadřují.
„Všechny postoje neustále přehodnocuji. Tento je jen jeden z mnoha,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně, když byl dotázán na suverenitu ostrovů.
Možný posun v postoji USA patřil mezi řadu variant, které Pentagon letos zvažoval s cílem vyvinout tlak na spojence z NATO, o nichž se domnívá, že nepodpořili vojenské operace USA ve válce s Íránem zahájené na konci února.
Britský deník The Daily Telegraph také nedávno uvedl, že Washington vyhrožuje přehodnocením svého postoje a jasným odmítnutím uznání britské suverenity, pokud Londýn nezvýší své vojenské výdaje.
Souostroví Falklandy leží asi 545 kilometrů východně od jihoargentinského pobřeží. V roce 1982 bylo dějištěm války mezi Argentinou a Británií, při níž za 74 dní zemřelo 649 Argentinců a 255 Britů. Argentina od své porážky nadále uplatňuje nárok na svrchovanost nad těmito ostrovy.