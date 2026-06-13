Bílý dům začátkem tohoto týdne zveřejnil sestřih, na kterém agenti ICE spoutávají a zadržují lidi. „Sbohem. Prezident Trump vybudoval nejbezpečnější hranici v historii,“ stojí v popisku videa, které doprovázela píseň Bye od Ariany Grande z roku 2024.
Slavná zpěvačka se pod videem vůči použití její písně ohradila. „Prosím, nepoužívejte mou hudbu v souvislosti s tímto barbarským, nelidským a ohavným nesmyslem,“ napsala. Hudba byla poté z videa odstraněna a její komentář smazán.
Americká televize CNN požádala Bílý dům o komentář. „Řekneme to ještě jednou: ve skutečnosti barbarští, nelidští a ohavní jsou zločinní ilegální cizinci, kteří zranili a zavraždili nevinné americké občany,“ uvedla mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová.
Grande není jedinou hudebnicí, která se proti podobnému využívání svých skladeb ohradila. Například Sabrina Carpenterová v minulosti označila video Bílého domu s její hudbou za zlé a nechutné a Trumpovu administrativu vyzvala, aby její tvorbu nepoužíval.
Obdobně se loni na podzim ozvala také Olivia Rodrigo. Na instagramových účtech Bílého domu a amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti se objevilo video vyzývající lidi k „okamžitému odchodu a samovolné deportaci“, které doprovázela její píseň All-American Bitch.
„Nikdy nepoužívejte mé písně k propagaci vaší rasistické a nenávistné propagandy,“ napsala pod video zpěvačka. Komentář byl později smazán a z videa zmizel také zvuk.
Z dalších umělců to pak byli například jsou Kenny Loggins, skupina ABBA nebo Jess Glynne, která zdůraznila, že její hudba nikdy neměla sloužit k rozdělování společnosti ani šíření nenávisti.
Podle kritiků jde o promyšlenou strategii Bílého domu, který reakcemi převážně levicově smýšlejících umělců získává další pozornost na sociálních sítích.
Sama administrativa to nepřímo přiznala po použití hudby Taylor Swift, když médiím vzkázala, že video vytvořila s vědomím, že o něm budou informovat. Praktiku kritizovala také zpěvačka SZA, podle níž Bílý dům umělce záměrně provokuje, aby získal bezplatnou publicitu.