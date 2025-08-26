Pomalu se pohybující obrovský oblak prachu označovaný jako haboob v pondělí zachvátil oblasti měst Phoenix a Arizona City, vzdálených od sebe přibližně 95 kilometrů. V úterý ráno místního času bez elektřiny zůstalo pět tisíc lidí, píše web stanice NBC News.
Videa na sociálních sítích ukazují, jak prachová bouře zahalila celé čtvrti do temnoty, píše NBC News. Jedno video natočené z letadla ukazuje obrovský rozsah prachového mraku, který se táhne na kilometry daleko.
Bernae Boykinová Hitesmanová vezla své děti autem ze školy domů, když je haboob zastihl na silnici, napsala agentura AP. Žena musela zastavit, jelikož prachová bouře doslova pohltila její auto. „Kdybych si venku dala ruku přímo před obličej, neviděla bych na ni,“ řekla Hitesmanová agentuře.
Haboob vzniká z větru během bouřek a obvykle postihuje suché a otevřené krajiny. Po písečné bouři oblast zasáhl silný vítr a vydatné deště. Na mezinárodním letišti Sky Harbor ve Phoenixu byla kvůli počasí zpožděna řada letů. Jedenácté nejrušnější letiště v zemi rovněž utrpělo škody na střeše jednoho z terminálů.
Phoenix (červeně), Arizona City (modře)
