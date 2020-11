Arizonští indiáni vyrazili na koních volit Bidena. V baště republikánů mu zřejmě zásadně pomohli k vítězství

Arizona byla téměř 30 let baštou republikánů. Naposledy zde vyhrál demokrat Bill Clinton v roce 1996. Minulé volby zabodoval stávající prezident Donald Trump s poměrně pohodlným náskokem 3,5 %. Letos jihozápadní stát v těsném boji podle většiny médií získal budoucí šéf Bílého domu Joe Biden. Náskok nad dosluhujícím Trumpem má asi o 10 000 hlasů. Významným činitelem těchto voleb podle analytiků mohou být Navahové – domorodí obyvatelé USA žijící v indiánské rezervaci jménem Navajo Nation.

Indiáni tvoří v Arizoně podle serveru Vox 6 % populace. V oblasti Navajo Nation žije asi 67 000 oprávněných voličů. Podle statistik amerického zpravodajství 60 až 90 % z nich volilo demokratického kandidáta Bidena. Navahové mají dlouhodobě poměrně nízkou volební účast kvůli nesnázím provázejícím volební proces.

Objevují se stížnosti na místní infrastrukturu. Navahové se často nemohou k volbám registrovat, jelikož jejich obydlí nemá oficiální adresu, volební urny se nacházejí daleko od příbytků, musí k nim cestovat na koních a podobně. Pro představu - v arizonském Scottsdale se nachází na 478 km² 12 budov pošty. Na celou rezevaci Navajo Nation o rozloze asi 70 000 km² je poboček 27.

Letos se mnoho organizací snažilo původním obyvatelům podmínky ulehčit, a to i z toho důvodu, že indiánské území bylo jedním z nejvíce zasažených míst pandemií v celých Spojených státech. V arizonské části rezervace bylo podle amerického serveru Vox přes 12 000 případů pozitivně testovaných a 596 mrtvých. Na počet obyvatel jde o největší počet infekcí v celých USA, kmenová oblast ve statistikách předstihla i zamořený New York.

I to bylo pro Navahy motivací, proč jít volit. K urnám se dostavili v rekordních počtech. „Jediné slovo, co mě napadá, je hrdost,“ řekla pro americký server BuzzFeed News Allie Youngová, třicetiletá aktivista a příslušnice kmene. „S ohledem na to, jak nás zasáhly rozhodnutí zvolené vlády týkající se pandemie, mám pocit, že jsme řekli ‚dost‘. Dali jsme najevo, že chceme být součástí těchto konverzací a být si jisti, že jsme v nich dostatečně zastoupeni,“ dodala Youngová.

Arizonská aktivistka založila jednu z organizací, které se snaží usnadnit hlasování ve volbách pro komunitu Navahů. Uspořádala mnoho hromadných poutí, při kterých obyvatele z odlehlých oblastí na koních dovedla k urnám. Další společnosti se staraly o to, aby se občané správně registrovali, mimo to posílaly instrukce, jak se dostat k nejbližší volební místnosti či poště.

Nyní čelí obyvatelé rezervace druhé vlně pandemie. Kmenová vláda se snaží prosadit striktní opatření a zabránit komunitnímu šíření, nicméně nedisponuje dostatečnými zdroji. Zdejší nemocnice jsou špatně vybaveny, zdravotních pomůcek pro obyvatele je nedostatek. Trumpova vláda podle amerického serveru domorodcům slíbila pomoc, ale nakonec distribuci odložila.

S prezidentem Navajo Nation Jonathanem Nezem se při kampani sešlo duo Biden-Harrisová ve Pheonixu a slíbili mu, že pokud se dostanou k moci, udělají vše pro to, aby rezervaci pomohli. „Mluvili jsme spolu a myslím, že tato událost podnítila původní obyvatele, aby šli k volbám a hlasovali pro změnu,“ řekl prezident Nez podle NPR News. Demokratův tým domorodé obyvatele oslovil svým plánem pro kmenové národy.

Great job to all of the Native American voters, organizers, and grassroots advocates who made a BIG difference in this year’s election! Ahe’hee’ to all Diné people — we are #NavajoStrong and we have the power to change the outcome of elections!  https://t.co/Aj8x5jirJx