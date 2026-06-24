Jižní Korea zadržela u přísně střežených hranic s KLDR severokorejského vojáka

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  7:39aktualizováno  7:39
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Vojáci hlídkují na hranicích mezi Severní a Jižní Koreou. (23. dubna 2024)

Vojáci hlídkují na hranicích mezi Severní a Jižní Koreou. (23. dubna 2024) | foto: AP

Přísně střežená hranice mezi Jižní Koreou a KLDR (5. ledna 2022)
Hranice KLDR a Jižní Koreje (9. června 2024)
Severokorejské vojenské strážní stanoviště (nahoře) a jihokorejské vojenské...
Jihokorejská strážní věž na hranici se Severní Koreou, oddělené řekou Imdžin...
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Armáda Jižní Koreje uvedla, že v noci na středu zadržela vojáka Severní Koreje poblíž společné hranice. Informovala o tom agentura Jonhap s odvoláním na jihokorejské armádní velení. "Armáda v úterý večer na střední části fronty zadržela jednoho severokorejského vojáka a příslušné orgány v současné době vyšetřují okolnosti případu," uvádí se v prohlášení velení jihokorejské armády. Podrobnosti k případu Soul neposkytl.

Zda voják zběhl do Jižní Koreje úmyslně, dosud není jasné.

Přeběhnutí Severokorejců přes demilitarizovanou zónu, která odděluje oba korejské státy, jsou považována za mimořádně riskantní. Většina uprchlíků se do Jižní Koreje dostává přes Čínu nebo jiné třetí země.

V letošním roce by šlo o první případ, kdy severokorejský voják přeběhl do Jižní Koreje, uvedla agentura DPA.

Severní a Jižní Korea zůstávají od války z let 1950 až 1953 de facto ve válečném stavu, protože konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem mírové smlouvy.

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Jižní Korea zadržela u přísně střežených hranic s KLDR severokorejského vojáka

Vojáci hlídkují na hranicích mezi Severní a Jižní Koreou. (23. dubna 2024)

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