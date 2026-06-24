Zda voják zběhl do Jižní Koreje úmyslně, dosud není jasné.
Přeběhnutí Severokorejců přes demilitarizovanou zónu, která odděluje oba korejské státy, jsou považována za mimořádně riskantní. Většina uprchlíků se do Jižní Koreje dostává přes Čínu nebo jiné třetí země.
V letošním roce by šlo o první případ, kdy severokorejský voják přeběhl do Jižní Koreje, uvedla agentura DPA.
Severní a Jižní Korea zůstávají od války z let 1950 až 1953 de facto ve válečném stavu, protože konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem mírové smlouvy.