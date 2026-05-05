Americká armáda v Karibiku zabila dva lidi na lodi. Šlo o narkoteroristy, tvrdí

Autor: ,
  8:39aktualizováno  8:39
Armáda Spojených států při útoku na loď v Karibském moři zabila dva lidi. Oznámilo to velitelství americké armády SOUTHCOM, podle kterého plavidlo provozovala neupřesněná teroristická organizace. Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na plavidla, jejichž posádky považuje za pašeráky drog.

Spojené státy loni v září zahájily útoky proti malým lodím v Karibském moři a později i ve východním Tichém oceánu, jejichž posádky označují za narkoteroristy. Americký prezident Donald Trump dříve uvedl, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely v Latinské Americe, a útoky označil za nutnou eskalaci k potlačení pašování drog do země.

Americký prezident Donald Trump. (27. ledna 2026)
Americký prezident Donald Trump. (3. února 2026)
Americká letadlová loď Gerald R. Ford v čele úderné skupiny amerického námořnictva pluje směrem ke Karibskému moři. (13. listopadu 2025)
Trumpova administrativa nikdy neposkytla spolehlivé důkazy na podporu tvrzení, že zasažené lodě se skutečně podílely na obchodování s drogami. Legalita této kampaně, která oficiálně míří na drogové kartely vyvážející narkotika do Spojených států, vyvolává vášnivou debatu jak na mezinárodní úrovni, tak i v rámci americké politiky. Experti a představitelé OSN tyto činy odsoudili jako mimosoudní popravy.

