„Útočné drony představovaly bezprostřední hrozbu pro regionální námořní dopravu,“ napsalo velitelství na sociální síti X. „Americké síly následně udeřily na íránská pobřežní radarová stanoviště v Goruku a na ostrově Kešm, aby zabránily dalším útokům na moři,“ dodalo.
Uvedlo rovněž, že Írán vypálil na Kuvajt a Bahrajn sedm balistických střel. „Prvotní vyhodnocení naznačuje, že šest střel vypálených Íránem bylo zachyceno a sedmá nedosáhla zamýšleného cíle,“ dodalo.
Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna křehké příměří, které obě strany porušují občasnými útoky, zatímco se snaží najít shodu na memorandu o porozumění. To by stávající příměří prodloužilo a mělo také nastínit řešení otázky íránského jaderného programu.
USA s Izraelem zahájily válku proti Íránu 28. února, zdůvodnily to zejména obavami o bezpečnost a snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Írán odpověděl útoky na státy v oblasti Perského zálivu a na americké základny v regionu a zablokoval také Hormuzský průliv, klíčovou námořní trasu pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu.