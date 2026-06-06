Americká armáda sestřelila íránské drony, zaútočila i na radarová stanoviště

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Americká armáda sestřelila čtyři íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik íránských balistických střel namířených na Kuvajt a Bahrajn. Zaútočila rovněž na íránská radarová stanoviště. Oznámilo to v noci na sobotu velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM).

„Útočné drony představovaly bezprostřední hrozbu pro regionální námořní dopravu,“ napsalo velitelství na sociální síti X. „Americké síly následně udeřily na íránská pobřežní radarová stanoviště v Goruku a na ostrově Kešm, aby zabránily dalším útokům na moři,“ dodalo.

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Uvedlo rovněž, že Írán vypálil na Kuvajt a Bahrajn sedm balistických střel. „Prvotní vyhodnocení naznačuje, že šest střel vypálených Íránem bylo zachyceno a sedmá nedosáhla zamýšleného cíle,“ dodalo.

Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna křehké příměří, které obě strany porušují občasnými útoky, zatímco se snaží najít shodu na memorandu o porozumění. To by stávající příměří prodloužilo a mělo také nastínit řešení otázky íránského jaderného programu.

USA s Izraelem zahájily válku proti Íránu 28. února, zdůvodnily to zejména obavami o bezpečnost a snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Írán odpověděl útoky na státy v oblasti Perského zálivu a na americké základny v regionu a zablokoval také Hormuzský průliv, klíčovou námořní trasu pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu.

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