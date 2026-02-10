Americká armáda potopila v Pacifiku další loď, zemřeli podle ní dva narkoteroristé

„Dva narkoteroristé byli zabiti a jeden útok přežil,“ uvedla armáda s tím, že pobřežní stráž se přeživšímu vydala na pomoc. Zveřejněný záznam ukazuje útok na motorový člun, který po úderu explodoval.
Spojené státy loni v září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Později Američané zaútočili i na plavidla v Tichém oceánu.
Americký prezident Donald Trump útoky ospravedlňuje tím, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.