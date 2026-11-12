Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Moskva zbavila Arménii práva hlasování ve společném vojenském paktu

Autor: ,
  7:05aktualizováno  7:05
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Arménský premiér Nikol Pašinjan a ruský prezident Vladimir Putin (1. dubna...

Arménský premiér Nikol Pašinjan a ruský prezident Vladimir Putin (1. dubna 2026) | foto: Mikhail MetzelReuters

Arménský premiér Nikol Pašinjan (1. října 2026)
Arménský premiér Nikol Pašinjan se stal vítězem parlamnetních voleb. (8. června...
Dmitrij Peskov (1. června 2026)
Arménský premiér Nikol Pašinjan se stal vítězem parlamnetních voleb. (8. června...
25 fotografií
Členské státy Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), což je vojenský pakt některých postsovětských republik vedený Moskvou, zbavily Arménii práva hlasovat v tomto spolku, uvedl server Meduza s odvoláním na mluvčího Kremlu a závěrečné prohlášení ze summitu ODKB v Moskvě. Jde o sankci za to, že Jerevan už roky neplatí členské příspěvky do pokladny spolku.

„V souvislosti s tím, že Arménie už několik let neplní své povinnosti, bylo v souladu s pravidly organizace navrženo a rozhodnuto zbavit Arménii práva hlasovat a také práva jmenovat své představitele na zodpovědné funkce v ODKB,“ řekl mluvčí Dmitrij Peskov.

O členství Arménie v paktu se diskutuje již několik let. Sám Jerevan své členství zmrazil v roce 2024. Stalo se tak poté, co Ázerbájdžán plně ovládl Náhorní Karabach, navzdory přítomnosti ruských vojáků z mírových sil, a místní Arméni byli nuceni uprchnout z horské enklávy, kterou po desítky let ovládali.

Arménský premiér Nikol Pašinjan tehdy prohlásil, že Arménie se už v podstatě cítí mimo ODKB, a také řekl, že bude rád, pokud pakt ze svých řad Arménii vyloučí, protože „nás to zbaví dilematu, zda máme vystoupit, anebo nevystoupit“.

O vyloučení se ale na summitu v Moskvě nejednalo, uvedl generální tajemník ODKB Taalatbek Masadykov.

Pašinjan se v posledních letech důsledně zasazuje za sblížení Arménie se Západem, včetně Evropské unie. Na tomto pozadí Rusko také nastoluje otázku, zda Arménie smí zůstat členem Euroasijské hospodářské unie (EAHU). Moskva pokládá za nemožné, aby země současně byla v obou integračních uskupeních. Pašinjan říká, že Arménie zůstane v EAHU, dokud nebude nevyhnutelné vybrat si mezi EU a EAHU, dodala Meduza.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.