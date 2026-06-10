Postsovětský vojenský pakt chřadne. Lavrov vyhazuje Arménii, neplatí příspěvky

Lavrov uvedl, že členové ODKB uplatní vůči Arménii „odpovídající článek stanov organizace“, napsal list Kommersant a dodal, že podle stanov lze Arménii zbavit hlasovacích práv, anebo vyloučit z organizace.
„V den voleb v Arménii můj kolega Ararat Mirzojan na otázku ohledně ODKB prohlásil, že příspěvky neplatíme, protože se prostě neúčastníme (...). Arménie už více než dva roky dluží do rozpočtu ODKB. Je to situace, se kterou počítají stanovy organizace, a my jsme se dnes domluvili podívat se na uplatnění odpovídajícího článku stanov ODKB,“ řekl Lavrov.
Ministr hovořil na tiskové konferenci po jednání ministrů zahraničí ODKB, kterého se Arménie nezúčastnila.
Do ODKB patří šest postsovětských republik: Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko a Tádžikistán. Arménie své členství v organizaci zmrazila v únoru 2024. Krok vysvětlila tím, že její spojenci, včetně Ruska a Běloruska, neplní své závazky a neuznávají svou odpovědnost. Dříve ODKB opustily Ázderbájdžán, Gruzie a Uzbekistán.
Premiér Nikol Pašinjan označil ODKB za ohrožení arménské bezpečnosti a připustil vystoupení země z organizace „v případě nezbytnosti“.
Arménie bývala součástí Sovětského svazu a později spojencem Ruska. Na jejím území se mimo jiné nachází ruská vojenská základna. Vztahy mezi Jerevanem a Moskvou se v posledních letech vyostřují.
Arménie vyčítá Rusku, že ji neochránilo během bojů se sousedním Ázerbájdžánem. Baku v roce 2023 při bleskové vojenské operaci znovu ovládlo Náhorní Karabach, enklávu na jihozápadě Ázerbájdžánu, a navzdory přítomnosti ruských vojáků ukončilo desítky let trvající vládu tamních arménských separatistů.
V době před volbami, které se v Arménii konaly tento měsíc a které vyhrála strana premiéra Pašinjana, Rusko zesílilo ekonomický tlak na Arménii a zakázalo dovoz různých jejích zemědělských a potravinářských produktů.