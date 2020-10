Arménský premiér nevidí vyhlídky na diplomatické řešení sporu o Náhorní Karabach

Jerevan/Baku Arménský premiér Nikol Pašinjan uvedl, že konflikt o Náhorní Karabach nemá v této fázi diplomatické řešení, a to na dlouhou dobu. Kompromis, který by přijala jeho země, prý není přijatelný pro ázerbájdžánskou stranu sporu, uvedl podle agentury TASS.

„Všechny ty naděje a návrhy, že je třeba najít diplomatické řešení, musíme za dané situace pokládat za ukončené. Vždy jsme říkali, že jsme připraveni řešit problém na základě kompromisu. Ale to, co je přijatelné pro arménskou stranu, již není přijatelné pro Ázerbajdžán,“ uvedl Pašinjan v záznamu, který zveřejnil na internetu.



Pašinjan také vyzval lid, aby se chopil zbraní, protože jedině se zbraněmi v rukou lze dosáhnout přijatelného rozuzlení konfliktu. „Náš další postup - to je boj až do konce, ve jménu práv našeho lidu. Bez ohledu na to, co se stane, musíme bojovat za práva našeho národa. Kvůli stanovisku Ázerbájdžánu to znamená především chopit se zbraní a postavit se na obranu vlasti. Při efektivní organizaci pak můžeme dosáhnout přijatelného diplomatického řešení,“ řekl šéf arménské vlády podle agentury Interfax.

Ázerbájdžán podle něj v současnosti není svolný souhlasit s ničím jiným, než s kapitulací arménských separatistů, ovládajících Náhorní Karabach. „Chápete, co by to znamenalo,“ dodal.

Pašinjan podle agentury AFP připustil, že situace na frontě je z hlediska arménských separatistů z Náhorního Karabachu „dosti vážná“ a vyzval představitele měst a obcí, politických stran, občanských organizací a podnikatelských kruhů k vytváření jednotek dobrovolníků, které by pomohly krajanům. „Je to buď vítězství, anebo porážka, nic jiného. Abychom vyhráli, musíme všichni vytvářet jednotky dobrovolníků,“ prohlásil s tím, že Ázerbájdžán vrhá do bitvy své poslední zálohy.

Ministerstvo obrany neuznávané karabašské republiky ve středu oznámilo, že v bojích přišlo o dalších 62 zabitých vojáků, čímž se celkový počet zabitých vojáků sil arménských separatistů od propuknutí bojů zvýšil na 834.

Pašinjanovo vyjádření následuje po dvou neúspěšných pokusech o příměří mezi arménskými a ázerbájdžánskými silami a po oznámení, že ministři zahraničí Arménie a Ázerbájdžánu budou o konfliktu v pátek jednat ve Washingtonu se šéfem americké diplomacie Mikem Pompeem. Podle agentury AFP se ale šéfové diplomacií znepřátelených stran setkají s Pompeem odděleně.

Až dosud bylo ve snaze o ukončení nejnovějších bojů v oblasti aktivní zejména Rusko, které se podílelo na uzavření obou příměří tento měsíc. Naposledy klid zbraní začal platit v sobotu, boje však neustaly.

Spor o Náhorní Karabach - enklávu v jihozápadním Ázerbájdžánu s převážně arménským obyvatelstvem - trvá mezi Arménií a Ázerbájdžánem už desítky let. Ozbrojený konflikt vypukl v roce 1988 ještě za éry Sovětského svazu. Náhorní Karabach se s podporou Arménie odtrhl od Ázerbájdžánu v krvavé válce, která si podle odhadů vyžádala na 30 000 mrtvých a jejímž výsledkem byly statisíce uprchlíků. V současné době se Náhorní Karabach a přilehlý Lačinský koridor nacházejí pod vojenskou kontrolou Arménie. Ázerbájdžán považuje toto území za okupované. Současné boje, které se rozpoutaly 27. září, jsou považovány za nejtěžší od 90. let minulého století a vyžádaly si již stovky mrtvých.