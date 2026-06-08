Pašinjan v poslední době prosazuje sbližování s EU. Parlamentní volby se konaly po porážce v konfliktu s Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach v roce 2023.
Po sečtení zhruba pětiny okrsků má Občanská smlouva 54 procent hlasů, opoziční Silná Arméne, kterou vede rusko-arménský miliardář Samvel Karapetjan, obdržela 22 procent hlasů. Do parlamentu by se dostaly i další dvě strany.
Arménie bývala součástí Sovětského svazu a později spojencem Ruska, přičemž na svém území hostí také ruskou vojenskou základnu. V poslední době ale Pašinjan usiluje o užší vazby se Západem a Evropskou unií.
Vztahy Jerevanu a Moskvy se vyostřují zhruba od roku 2023. Arménie se v té době připojila k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC), což Moskva označila za nepřátelský krok. O rok později Jerevan prakticky zmrazil svou účast v Organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), což je vojenský pakt některých postsovětských republik vedený Moskvou. Loni Arménie přijala zákon, jenž deklaruje záměr usilovat o členství v Evropské unii.