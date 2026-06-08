Arménský premiér Pašinjan se prohlásil za vítěze voleb, usiluje o sblížení s EU

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  7:01aktualizováno  7:01
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Arménský premiér Nikol Pašinjan se dnes v noci označil za vítěze nedělních parlamentních voleb. Jeho strana Občanská smlouva má podle částečných výsledků velký náskok před opoziční Silnou Arménií.
Arménský premiér Nikol Pašinjan se po ohlášení průběžných výsledků označil za...

Arménský premiér Nikol Pašinjan se po ohlášení průběžných výsledků označil za vítěze parlamentních voleb. (8. června 2026) | foto: ČTK

Volička drží hlasovací lístek ve volební místnosti během parlamentních voleb v...
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Pašinjan v poslední době prosazuje sbližování s EU. Parlamentní volby se konaly po porážce v konfliktu s Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach v roce 2023.

Po sečtení zhruba pětiny okrsků má Občanská smlouva 54 procent hlasů, opoziční Silná Arméne, kterou vede rusko-arménský miliardář Samvel Karapetjan, obdržela 22 procent hlasů. Do parlamentu by se dostaly i další dvě strany.

Arménie bývala součástí Sovětského svazu a později spojencem Ruska, přičemž na svém území hostí také ruskou vojenskou základnu. V poslední době ale Pašinjan usiluje o užší vazby se Západem a Evropskou unií.

Vztahy Jerevanu a Moskvy se vyostřují zhruba od roku 2023. Arménie se v té době připojila k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC), což Moskva označila za nepřátelský krok. O rok později Jerevan prakticky zmrazil svou účast v Organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), což je vojenský pakt některých postsovětských republik vedený Moskvou. Loni Arménie přijala zákon, jenž deklaruje záměr usilovat o členství v Evropské unii.

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