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„Asi má co skrývat.“ Nevyšetřujte Trumpovu vládu, varuje Bílý dům demokraty

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  17:04aktualizováno  17:04
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Americký prezident Donald Trump (2026)

Americký prezident Donald Trump (2026) | foto: Getty Images

Robert Garcia, nejvýše postaveným demokrat výboru Sněmovny reprezentantů pro...
Severní křídlo Kapitolu, v němž zasedá americký Senát, den po volbách do...
Nově zrekonstruovaná zasedací místnost v Bílém domě. (5. listopadu 2026)
Americký prezident Donald Trump (2026)
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Bílý dům vyslal varování demokratům, aby nezahajovali chystané vyšetřování administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Podle prohlášení Bílého domu by se taková šetření, která jsou standardním nástrojem dohledu Kongresu, mohla rovnat „do očí bijící kriminalitě“.

Poradce Bílého domu Will Scharf varování v pondělí zaslal kongresmanovi Robertu Garciaovi, který je nejvýše postaveným demokratem výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled.

Právě Garcia bude zřejmě předsedat tomuto důležitému výboru poté, co v lednu zasedne nový Kongres, v němž budou mít demokraté většinu. Garcia již vzkázal zástupcům Trumpovy administrativy, že by si měli najmout dobré právníky. Stalo se tak poté, co republikáni v listopadových volbách v polovině funkčního období přišli o většinu ve Sněmovně reprezentantů i v horní komoře Kongresu – Senátu.

Scharf v reakci na to v pondělním dopise napsal, že „hrozby úředníkům výkonné moci, jejichž cílem je odradit je od veřejné služby, nebo procesy určené pouze ke zneužití či vštípení strachu mohou překročit hranici do očí bijící kriminality“.

Garcia vzápětí uvedl, že „Donald Trump má patrně co skrývat“, a zdůraznil, že Kongres pro vyšetřování nepotřebuje svolení od Bílého domu. „Americký lid drtivou většinou hlasoval pro to, abychom schválili zákony, které by vymýtily korupci,“ dodal.

Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche v nedělním rozhovoru se stanicí CNN uvedl, že by mohlo být zahájeno vyšetřování, pokud demokraté začnou používat výhrůžný jazyk. Později tento týden ale připustil, že Kongres má právo dohledu a bylo tomu tak vždy.

Demokraté uvedli, že chtějí prověřit Trumpovy realitní projekty v okolí hlavního města a jeho aktivity v oblasti kryptoměn, na nichž se podílel zvláštní vyslanec Steve Witkoff.

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