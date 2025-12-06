Záplavy v Asii si vyžádaly už 1 800 životů. Sumatře hrozí další deště, varují úřady

  15:27aktualizováno  15:27
Ničivé povodně a sesuvy půdy si na indonéském ostrově Sumatra vyžádaly už více než 900 životů. V sobotu to oznámily úřady, které se kvůli hladomoru obávají dalších mrtvých. Záplavy a sesuvy půdy si od minulého týdne v Indonésii, na Srí Lance, Malajsii, Thajsku a Vietnamu vyžádaly nejméně 1795 obětí.
Na základě údajů, které v sobotu zveřejnil indonéský úřad pro zvládání katastrof, na Sumatře zemřelo 908 lidí a dalších 410 úřady pohřešují.

Tuto bilanci by ještě mohl zhoršit hlad, který hrozí ve vesnicích a nepřístupných oblastech v severozápadní provincii Aceh. Právě tam a do sousední provincie Severní Sumatra by se v sobotu podle meteorologů mohly vrátit deště.

„Provincie je zcela zničena, od severu k jihu, od silnic až po moře. Mnoha obyvatelům chybí základní životní potřeby. Lidé neumírají kvůli povodním, ale kvůli hladu,“ uvedl guvernér Acehu Muzakir Manaf.

Svědci mluvili o útěku před stoupající vodou i pocitech zrady vůči vládě, která navzdory tlaku dosud nevyhlásila stav národní katastrofy.

Kabinet by podle odborníků mohl s vyhlášením stavu a s tím spojenou žádostí o mezinárodní pomoc váhat proto, že by tak přiznal vlastní neschopnost s řešením situace v zemi.

O pomoc naopak tento týden požádala asi 22milionová Srí Lanka, kde se počasí dotklo více než dvou milionů lidí, zemřelo 607 lidí a dalších 214 je nezvěstných.

Prezident Anura Kumara Disanajake situaci označil za nejzávažnější přírodní katastrofu, jakou kdy ostrov zažil. Země má přislíbeno 347 milionů dolarů (přes sedm miliard Kč) a Mezinárodní měnový fond (MMF) v současnosti posuzuje žádost o zaslání dalších 200 milionů dolarů.

V Thajsku zemřelo 276 lidí, zatímco v Malajsii dvě a ve Vietnamu také nejméně dvě osoby.

