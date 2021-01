Assange má o starost méně, vydání do USA by se měl vyhnout, rozhodl britský soud

LONDÝN Britský soud v pondělí rozhodl, že zakladatel portálu WikiLeaks Julian Assange by neměl být vydán do Spojených států, kde čelí obviněním z porušení špionážního zákona a ze spiknutí s cílem získat americké tajné dokumenty nabouráním se do vládních počítačů.

Rozhodnutí bylo zdůvodněno obavou z vazebních podmínek v USA a z toho, že by Assange mohl spáchat sebevraždu. Informovala o tom agentura Reuters. Devětačtyřicetiletému Australanovi by v USA hrozil trest až 175 let vězení.



Americká vláda podle agentury AP oznámila, že se hodlá proti rozhodnutí britského soudu odvolat.

Americké úřady Assange viní ze zveřejnění tajných amerických vojenských záznamů a diplomatických zpráv prostřednictvím WikiLeaks. Assange svým jednáním podle USA ohrozil lidské životy.



Assangeovi právníci naopak označili stíhání za politické motivované a stupňované americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Vydání Assange by podle nich vážně ohrozilo práci novinářů. Právní tým podle AP chce požádat o Assangeovo propuštění z londýnské věznice, kde je zadržován již více než rok a půl.

Riziko sebevraždy

Soudkyně Vanessa Baraitserová v pondělí zamítla téměř všechny námitky Assangeova právního týmu. Rozhodnutí ho nevydat však zdůvodnila skutečným rizikem, že by mohl spáchat sebevraždu. Poznamenala přitom, že Assange trpí střední až těžkou klinickou depresí, což by zřejmě zhoršila téměř úplná izolace, které by v případě vydání do USA nejspíše čelil. Podle agentury Reuters také uvedla, že postupy amerických úřadů by mu zřejmě nezabránily pokusit se o sebevraždu.

Server WikiLeaks na sebe strhl pozornost médií z celého světa v roce 2010, když publikoval tajné video americké armády zachycující letecký útok v Bagdádu z roku 2007, který zabil desítku lidí včetně dvou reportérů agentury Reuters. Server poté mimo jiné zveřejnil množství tajných zpráv, převážně polních hlášení amerických vojáků z let 2004 až 2009, a tajných amerických diplomatických depeší.

Assange byl v posledních letech ve vazbě, na kauci ho soud odmítl propustit kvůli obavám z útěku. Kauci porušil v červnu 2012, kdy se kvůli hrozící extradici do USA ukryl na ekvádorské ambasádě v Londýně. Ekvádor mu ale předloni odebral azyl, načež Assange zatkla britská policie.