Zemi těsně mine asteroid, bude blíž než některé družice. Jak ho pozorovat?

Asteroid JH2 objevili astronomové z projektu Mount Lemmon Survey před necelým týdnem. V následujících dnech další observatoře zpřesnily jeho dráhu letu. Vesmírné těleso z rodiny Apollo křižuje oběžnou dráhu Země a pohybuje se po výrazně eliptické trajektorii, která sahá od vnitřních částí sluneční soustavy až k oběžné dráze Jupiteru.
V době největšího přiblížení se bude asteroid nacházet zhruba 90 až 91 tisíc kilometrů od Země, což odpovídá přibližně čtvrtině vzdálenosti k Měsíci.
Astronomové upozorňují, že asteroid nepředstavuje pro Zemi žádné nebezpečí. I kdyby změnil trajektorii směrem k planetě, podle NASA by se vesmírné těleso menší než zhruba 25 metrů s největší pravděpodobností spálilo v atmosféře a způsobilo jen minimální nebo žádné škody.
Asteroid proletí velmi blízko Země, bude proto viditelný běžným dalekohledem a dostane se i pod oběžné dráhy některých družic.
Pro pozorování je potřeba najít místo mimo městské osvětlení. Zájemci mohou sledovat také online přenos, který zprostředkuje italská observatoř Virtual Telescope Project.