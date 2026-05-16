Zemi těsně mine asteroid, bude blíž než některé družice. Jak ho pozorovat?

  15:12aktualizováno  15:12
Asteroid s označením JH2 a velikostí basketbalového hřiště v pondělí večer proletí mezi Zemí a Měsícem. Viditelný bude i menším amatérským dalekohledem, a to za předpokladu tmavé oblohy a pozorování mimo dosah městského osvětlení. Let asteroidu bude možné sledovat také online.
Ilustrace sondy Psyche u stejnojmenného asteroidu. | foto: NASA

Oběžná dráha asteroidu JH2 (16. května 2026)
Asteroid JH2 objevili astronomové z projektu Mount Lemmon Survey před necelým týdnem. V následujících dnech další observatoře zpřesnily jeho dráhu letu. Vesmírné těleso z rodiny Apollo křižuje oběžnou dráhu Země a pohybuje se po výrazně eliptické trajektorii, která sahá od vnitřních částí sluneční soustavy až k oběžné dráze Jupiteru.

V době největšího přiblížení se bude asteroid nacházet zhruba 90 až 91 tisíc kilometrů od Země, což odpovídá přibližně čtvrtině vzdálenosti k Měsíci.

Oběžná dráha asteroidu JH2 (16. května 2026) | foto: NASA / JPL

Astronomové upozorňují, že asteroid nepředstavuje pro Zemi žádné nebezpečí. I kdyby změnil trajektorii směrem k planetě, podle NASA by se vesmírné těleso menší než zhruba 25 metrů s největší pravděpodobností spálilo v atmosféře a způsobilo jen minimální nebo žádné škody.

Asteroid proletí velmi blízko Země, bude proto viditelný běžným dalekohledem a dostane se i pod oběžné dráhy některých družic.

Pro pozorování je potřeba najít místo mimo městské osvětlení. Zájemci mohou sledovat také online přenos, který zprostředkuje italská observatoř Virtual Telescope Project.

