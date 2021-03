AstraZeneca čelí problémům v USA. Podle úřadu předložila zastaralá data o své účinnosti

Washington Výsledky klinických testů vakcíny proti covidu-19 farmaceutické společnosti AstraZeneca v USA zřejmě vychází ze zastaralých dat, která neposkytují kompletní informace o její účinnosti. V úterý to oznámil americký Národní institut pro alergie a infekční onemocnění (NIAID) s odvoláním na zjištění rady nezávislých expertů, která dohlíží na klinické testy léčiv.

Vakcína by tak mohla čelit ve Spojených státech další překážce na cestě ke schválení, píší zahraniční agentury. Firma zatím na vyjádření nereagovala.



Společnost AstraZeneca v pondělí oznámila výsledky dlouho očekávané rozsáhlé studie provedené v USA, Peru a Chile, podle níž má její vakcína vyvinutá ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou 79 procentní účinnost při předcházení symptomatickému průběhu covidu-19. Údajně rovněž zabírá ze sta procent proti těžkým či smrtelným formám covidu-19 a nepřináší zvýšené riziko tvorby krevních sraženin.

Nezávislá komise, která na průběh testů v USA dohlíží, však podle NIAID „vyjádřila obavy, že AstraZeneca (do výsledku) zahrnula zastaralé informace z testů, které mohly poskytnout neúplný pohled“ na data týkající se účinnosti. „Vyzýváme společnost (AstraZeneca), aby spolupracovala s odbornou komisí na zhodnocení dat o účinnosti a zajistila tak, aby byla co nejrychleji zveřejněna co nejpřesnější a nejnovější data o účinnosti (vakcíny),“ uvedl ve vyjádření NIAID.

USA vývoj vakcíny firmy AstraZeneca významně finančně podpořily a řada expertů předpokládala, že by se mohlo jednat o jednu z prvních a poměrně levných vakcín, které získají povolení k nasazení ve Spojených státech. Vakcínu však doprovází již od začátku testů různé pochyby, jež se týkají její účinnosti, dávkování či možných vedlejších účinků.

AstraZeneca podle médií rovněž učinila několik přešlapů při komunikaci s americkými regulátory, kvůli čemuž musela loni na podzim na sedm týdnů pozastavit svoje klinické testy. Jejich bedlivě očekávaný výsledek zveřejnila v pondělí, po sdělení NIAID by však její snaha o schválení očkovací látky americkým lékovým regulačním úřadem FDA mohla nabrat další zpoždění, soudí tiskové agentury.

Mimořádné nasazení této vakcíny schválilo už přes 70 států, několik zejména evropských však krátce přestalo látkou očkovat kvůli obavám z údajných vážných vedlejších účinků. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) pak nicméně oznámila, že látku považuje za bezpečnou, načež se očkování v evropských zemích znovu rozběhlo. Injekci látky od společnosti AstraZeneca si následně nechala dát řada politických lídrů ve snaze posílit důvěru vůči vakcíně u veřejnosti.