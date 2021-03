AstraZeneca zřejmě opět sníží dodávky vakcín pro EU. Z původních 90 milionů dávek zbyde jen třetina

Brusel Farmaceutická firma AstraZeneca nyní předpovídá, že její dodávky vakcíny proti covidu pro Evropskou unii do konce března dosáhnou objemu asi 30 milionů dávek. Ukazuje to interní dokument, ke kterému se dostala agentura Reuters. AstraZeneca tak údajně dále snížila svou předpověď poté, co se na začátku roku ukázalo, že nedodá původně slíbených 90 milionů dávek.

Podle Británie je vakcína firmy AstraZeneca bezpečná, lékový úřad lidem nadále doporučuje se nechat očkovat Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na konci ledna oznámila, že EU bude mít od britsko-švédské společnosti do konce března asi 40 milionů dávek. Zmíněný dokument s datem 10. března, který byl předložen unijním činitelům, ale ukazuje, že AstraZeneca nyní očekává doručení 30,1 milionu v součtu za první čtvrtletí.

Zpomalení podle Reuters znamená další ránu pro plány EU ohledně očkování proti covidu-19, které komplikují problémy se zásobováním a pomalá vakcinace v některých členských zemích. Itálie se přidala k Norsku a Dánsku a preventivně pozastavila použití jedné šarže vakcíny AstraZeneca Unie loni s AstraZenekou uzavřela smlouvu o nákupu 300 milionů dávek její vakcíny, přičemž 30 milionů mělo dorazit do konce roku 2020, 90 milionů v prvním kvartálu letošního roku a 180 milionů v kvartálu druhém. Loni ovšem nedorazily žádné dávky, protože preparát ještě nebyl schválen evropskými regulačními úřady. Naplnění závazku ohledně druhého čtvrtletí se nyní také zdá být nepravděpodobné. Dokument s předpovědí uvádí, že v dubnu společnost dodá EU 20 milionů dávek. Očekávaný objem dodávek pro květen a červen neobsahuje, dodává Reuters. AstraZeneca se k novým údajům odmítla bezprostředně vyjádřit.