‚Použijeme mladé lidi jako nástroj k promoření.‘ Trumpem dosazený poradce prosazoval ďábelský plán

Washington/Praha Jedno ministerstvo zdravotnictví, dvě strategie boje s covidem. Tak to možná nyní vypadá ve Spojených státech, kde stav popisují uniklé emaily vládní administrativy. Donaldem Trumpem dosazený poradce chtěl uskutečnit plán k vytvoření kolektivní imunity pomocí nakažení co největšího počtu lidí z nerizikových skupin. Ministerstvo oficiálně dosud nepřipouští, že by tuto taktiku bralo v potaz. Čísla však ukazují opak.

Z uniklé emailové komunikace, kterou zveřejnil server Politico, vyplývá, že se v kruzích amerického ministerstva zdravotnictví objevovala strategie tvrdého promoření. „Neexistuje jiná cesta než vytvoření komunitní imunity," píše Paul Alexander, hlavní poradce Michaela Caputa, 4. července svému šéfovi a jeho spolupracovníkům. „To znamená nechat nerizikové skupiny se vystavit nákaze. TEČKA," zdůrazňuje. Michael Caputo je dlouholetým politickým lobbistou. Zviditelnil se v administrativě Ronalda Reagana, vedl volební kampaň George W. Bushe, pracoval i pro ruské prezidenty Borise Jelcina a Vladimíra Putina. V dubnu letošního roku byl Donaldem Trumpem jmenován na pozici hlavního mluvčího ministerstva zdravotnictví. „Pro novorozence, děti, dospívající a dospělí v nižším věku bez zdravotních problémů nepředstavuje nemoc žádné či velice malé riziko," vzkazuje Alexander v dopise ministerstvu. „Použijeme je jako nástroj k vytvoření imunity," pokračuje poradce. „Chceme, aby se nakazili," dodává. Alexander touto rétorikou opakovaně v průběhu července oslovoval nejvyšší zdravotní předáky. Mladé lidi označoval jako „zbraň" v boji proti nemoci a v infikaci co největšího počtu viděl jedinou možnost, jak pandemii zastavit. Nadto povzbuzoval ministerstvo, ať se nenechá znepokojit rostoucím počtem nakažených, prý mělo jít o součást plánu. Prezidentovi muži Emaily zveřejnila komise americké Sněmovny reprezentantů, která se zabývá vměšováním Trumpovy administrativy do řešení koronakrize. Strategii měli mít na starosti nezávislí odborníci. Kritici však uvádí, že do hry vstoupilo politické lobby. Kongresman James Clyburn dokumenty komentoval slovy, že jde o „zhoubný obraz politického vměšování," cituje demokrata zpravodajství CNBC.

Postojům Alexandera oponovali výrazné tváře zdravotního resortu. „Kolektivní imunita není strategií vlády Spojených států," uvedl 2. října ministr zdravotnictví Alex Azar při slyšení ve Sněmovně reprezentantů. Takovou taktiku odmítá i populární epidemiolog Anthony Fauci. „Jistě nechceme čekat, až se lidi nakazí a vytvoří si imunitu," řekl v září. „To není naše strategie," dodal. Ministerstvo drží od osoby poradce Alexandera distanc. Již v září po prvních kontroverzích na ministerstvu přestal pracovat. Odborníci upozorňují, že taktika podporovaná Trumpovými svěřenci mohla mít nepříznivé dopady na americkou veřejnost. Vystavuje prý miliony lidí riziku a může jim způsobit dlouhodobé zdravotní komplikace, mimo to vede k zahlcení zdravotního systému. Spojené státy koronavirus zasáhl nejcitelněji ze všech zemí na světě. Za dobu pandemie statistiky Worldometers čítají přibližně 323 tisíc úmrtí. Uniklé emaily podle zpravodajství Politico otevírají otázky, nakolik se představy o neřízeném promoření odrazily v americké strategii. Odborný zdravotnický časopis JAMA právě tento týden zveřejnil studii, podle níž letos od března do července zemřelo v USA nezvykle mnoho lidí ve věku 25 až 44 let. Ve srovnání s jinými lety zemřelo v této skupině o 12 000 lidí více. Nejhorší vůbec byl červenec. Podle studie v minulých 20 letech v tomto měsíci zemřelo zhruba 11 000 mladých Američanů, letos jich bylo přes 16 000. Předpokládá se, že se na vysokém počtu úmrtí podílí covid-19.