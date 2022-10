Smrt Duginové schválila část ukrajinské vlády, soudí se v USA

Ruská tajná služba FSB z činu obvinila ukrajinské zpravodajské služby. Kyjev zapojení svých občanů či zpravodajských služeb do atentátu popřel.

Spojené státy se na útoku nijak nepodílely, ať už poskytnutím zpravodajských informací nebo jiné pomoci, píše NYT s odkazem na nejmenované americké činitele.

Američtí představitelé rovněž poznamenali, že o operaci nevěděli předem a že by se proti zabití Duginové postavili, kdyby byli konzultováni. Po atentátu američtí představitelé podle zdrojů NYT své ukrajinské protějšky napomenuli.

Hodnocení ukrajinské účasti na útoku, o kterém média dosud neinformovala, obdržela americká vláda minulý týden. Ukrajina bezprostředně po útoku odmítla, že by se na atentátu podílela, a vysoce postavení ukrajinští představitelé toto tvrzení zopakovali, když byli dotázáni na hodnocení amerických zpravodajských služeb.

Ačkoli Rusko na atentát nijak konkrétně neodpovědělo, Spojené státy se obávají, že podobné útoky mají spíše symbolickou hodnotu, ale nemají dopad na situaci na bojišti a mohly by Moskvu vyprovokovat k tomu, aby provedla útoky na ukrajinské činitele.

Představitelé USA jsou podle NYT frustrováni z netransparentnosti Ukrajiny ohledně jejích vojenských a tajných plánů, zejména na území Ruska.

Od začátku války ukrajinské bezpečnostní služby prokázaly, že jsou schopny proniknout do Ruska a provádět sabotážní operace. Zabití Duginové by však bylo jednou z dosud nejodvážnějších operací a dokládalo by, že se Ukrajinci mohou dostat velmi blízko k prominentním Rusům.

Někteří američtí představitelé mají podezření, že skutečným cílem operace byl otec Duginové, ruský ultranacionalista Alexandr Dugin, a že se agenti, kteří atentát provedli, domnívali, že bude ve vozidle se svou dcerou.

Dugin je jedním z nejhlasitějších ruských hlasů vyzývajících ke zintenzivnění ruského tažení na Ukrajině a je zastáncem agresivního a imperialistického Ruska, píše NYT.

Američtí představitelé, kteří hovořili o zpravodajských informacích, neprozradili, které části ukrajinské vlády údajně misi schválily, kdo útok provedl, ani zda misi osobně posvětil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Představitelé USA, kteří byli o ukrajinské akci a americké reakci informováni, hovořili pod podmínkou zachování anonymity, aby mohli hovořit o tajných informacích a citlivých záležitostech diplomacie. Neuvedli, kdo z americké vlády ukrajinskou stranu napomenul, ani jak na to Ukrajinci reagovali.

Šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Michajl Podoljak na žádost o komentář k hodnocení amerických zpravodajců odpověděl, že se ukrajinská vláda na zabití Duginové nepodílela.“Znovu zdůrazňuji, že jakákoli vražda v době války v té či oné zemi s sebou musí nést nějaký praktický význam,“ řekl v úterý NYT.

„Měla by plnit nějaký konkrétní účel, taktický nebo strategický. Někdo jako Duginová není pro Ukrajinu taktickým ani strategickým cílem,“ dodal. Na území Ukrajiny jsou podle něj jiné cíle, jako například „kolaboranti a představitelé ruského velení“.