Tělo devětatřicetileté ženy objevily bezpečnostní složky v pondělí kolem 23. hodiny místního času. Informoval o tom deník Ukrajinska pravda. Berezovská po útoku z minulého týdne čelila mezinárodnímu zatykači organizace Interpol pro pokus o vraždu a nastražení výbušniny.
Podle ukrajinských médií již vyšetřovatelé zadrželi dva podezřelé, kteří by mohli mít s případem spojitost. Prvním z nich je důstojník ukrajinské Hlavní správy rozvědky (HUR), druhým bývalý příslušník bezpečnostních složek. Ukrajinská policie ani rozvědka situaci dosud oficiálně nekomentovaly.
Berezovská podle vyšetřovatelů nastražila výbušninu v přestrojení za muže. Z Monaka se následně přesunula do Francie a odtud odjela přes Itálii do Německa. Policie již dříve prohledala její bydliště ve Frankfurtu nad Mohanem a zabavila vozidlo, které na útěku používala.
Při explozi utrpěl ukrajinský byznysmen s kyperským pasem Vadym Jermolajev vážná zranění. Jeho šestačtyřicetileté partnerce museli lékaři amputovat obě nohy. Lehká zranění utrpěl také jejich třináctiletý syn.
Jermolajev čelí na Ukrajině sankcím kvůli svým dřívějším obchodním aktivitám na Ruskem okupovaném Krymu. Z ukrajinského občanství se vyvázal v roce 2019. Vyšetřovatelé od počátku pracují s několika verzemi motivu – od zapojení cizí mocnosti, přes vyřizování účtů v podsvětí až po možnou pomstu za rozsáhlé mezinárodní podvody jeho staršího syna Artura.