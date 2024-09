Bil se za Ukrajinu a v knize věštil smrt. Kdo je muž, který chtěl zabít Trumpa?

Osmapadesátiletý Ryan Wesley Routh v neděli krátce po půl druhé odpoledne vybalil z tašky útočnou pušku AK-47 se speciální optikou a zamířil. Asi 350 metrů od něj si ve floridském West Palm Beach užíval svou pravidelnou dávku golfu republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump. Routh pozvedl zbraň, v tu chvíli si ho všimla Trumpova ochranka, která se skládá i ze členů Tajné služby USA. Jeden z agentů vystřelil a Routh se dal na útěk.

Pro štíhlého šedovlasého muže to bylo završení mise, kterou tak dlouho hledal, píše list The Washington Post. Podle dostupných informací v posledních letech žil ve městě Kaaawa na havajském ostrově Oahu v domě, který je v katastru nemovitostí psaný na jistou Kathleen Shafferovou. Routh byl v roce 2016 voličem Trumpa, definitivní zlom pro něj přišel s invazí Ruska na Ukrajinu.

Někdejší prezident prosazuje striktně mírové řešení i za cenu ztráty území pro Kyjev. Routh se od počátku války snažil pomáhat ukrajinským vojákům, uvádí CNN. Shafferová v roce 2022 v rámci crowdfundingové kampaně vybírala peníze „pro svého snoubence Ryana“, který „odjel do Kyjeva a rozhodl se podpořit ukrajinský lid“. „Plánuje tam zůstat alespoň devadesát dní, společně s některou jednotkou,“ uvedla. Routh po návratu domů koordinoval mezinárodní pomoc, na frontu podle svého blogu poslal asi 120 dronů. Vybral rovněž takřka dva tisíce dolarů na nákup zásob a zaplacení ubytování pro vojáky blízko fronty.

Jak ukazují záznamy v trestním rejstříku, Routh nebyl jen zapáleným pomocníkem boje proti Kremlu. Sám měl opakované problémy se zákonem. V roce 2002 čelil dvěma obviněním, v jednom se píše o přechovávání „zbraní hromadného ničení“, detaily o případu nejsou veřejné, podle zámořských médií zřejmě šlo o výbušniny.

V prosinci téhož roku zaplnil místní sdělovací prostředky incident jako vystřižený z filmu, hlavní roli hrál nepřekvapivě Routh. Při běžné dopravní kontrole se dal na útěk a s automatickou zbraní v rukách se zabarikádoval v budově United Roofing ve městě Greensboro v Severní Karolíně. Policie ho po třech hodinách zadržela.

Temná věštba amatérského spisovatele

V mládí byl přitom Routh vzorem počestnosti. Ve stejném městě v roce 1991 pomohl ženě, kterou chtěl znásilnit agresivní muž. V pětadvaceti letech se tehdy dostal na titulní stranu místního deníku s titulkem „Boj se zločinem se vyplácí“. Routh za svou službu veřejnosti dostal několik ocenění.

Loni byl jedním z respondentů ve velkém článku listu The New York Times o váznoucí vojenské pomoci Ukrajině. V rozhovoru mluvil o svém pobytu na frontě a plánech, jak tamní armádě pomoct. Chtěl oslovit afghánské vojáky, kteří prchli z vlasti před Tálibánem. Bojem ošlehání válečníci se měli připojit k ukrajinským bratrům ve zbrani. „Pasy jim můžeme zařídit třeba v Pákistánu, to je dostatečně zkorumpovaná země.“

Routh rovněž nedávno publikoval obsáhlou třísetstránkovou knihu, ve které podrobně popisuje svoje zklamání z nedostatečné podpory Ukrajiny. Formou jde spíše o spíše deníkové zápisky a úvahy; na Amazonu se prodávala za tři dolary, tedy asi 70 korun. Routh sáhodlouze popisuje „válku, která se nedá vyhrát“, vše dává za vinu „fatálnímu selhání demokracie“.

V knize se zamýšlí i nad svými chybami. „Jo, můžu za to i já, že jsem pomohl zvolit prezidenta bez mozku,“ uvádí. „Dávám vám volnou ruku k tomu, abyste za to zabili jak Trumpa, tak mne,“ dodává. Používá při tom konkrétní výraz pro atentát. A jak ukázalo nedělní dění na Floridě, svou vizi se rozhodl přenést do praxe.

Všímavý svědek a rychlé dopadení

Vyzbrojen na americké poměry netradiční zbraní AK-47 s optikou a kamerou GoPro na hrudi podle dosavadního vyšetřování plánoval zastřelit Trumpa, záznam pak hodlal zveřejnit na internetu. Proti byl jeden z agentů Tajné služby, který na Routha začal střílet. Atentátník se dal na útěk, všechnu výbavu nechal na místě.

Prchajícího muže si všimli kolemjdoucí, stačili vyfotit i jeho černý nissan včetně poznávací značky. Policie ho dopadla na dálnici 95, Routh se vzdal bez boje. Přímo na místě ho identifikoval jeden ze svědků. Zástupci FBI na tiskové konferenci uvedli, že šlo zjevně o pokus o atentát. Střelec jen díky duchapřítomnosti agentů nestačil zaútočit.

Když policie Routha převážela do vazby, neprojevoval podle šerifa Williama Snydera takřka žádné emoce. „Ani jednou se nás nezeptal, co se vlastně děje. Všichni ti policisté s dlouhými zbraněmi, majáky, nic z toho ho neznepokojovalo,“ sdělil.

Dramatické chvíle si Trump prožil už 13. července, kdy jen těsně přežil pokus o atentát na předvolebním mítinku v pensylvánském městě Butler. Tam na něj střílel dvacetiletý Thomas Matthew Crooks. Zemřeli dva lidé – střelec a jeden návštěvník. Trump vyvázl se zraněním ucha.

Republikánský kandidát na prezidenta incident často využívá během kampaně s odůvodněním, že jeho přežití zařídil Bůh. Z toho si vyvozuje, že jedině on může spasit Spojené státy a měl by se stát vítězem voleb.