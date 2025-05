V Madridu zastřelili bývalého poradce ukrajinského exprezidenta Janukovyče

Dvaapadesátiletého muže někdo zastřelil ráno kolem 9:15 u vchodu do školy American School Madrid. Na muže vystřelili dva nebo tři pachatelé. Čin se stal krátce poté, co žáci odešli na vyučování do budovy školy. Motiv není jasný, po pachatelích se pátrá.

Španělská záchranná služba uvedla, že muž utrpěl tři střelná zranění, včetně jednoho do hlavy, a zemřel krátce po příjezdu první sanitky.

Španělská média uvádí, že mrtvý je ukrajinské národnosti. Agentura Reuters s odvoláním na zdroje seznámené s vyšetřováním tvrdí, že se jednalo o Portnova. To později potvrdilo ministerstvo vnitra.

Portnov byl poradcem exprezidenta Janukovyče v roce 2014, kdy vláda proruského prezidenta čelila silným protestům. Portnov se na nějakou dobu ocitl také na sankčním seznamu EU, ze kterého byl ale později vyškrtnut. Stále byl na americkém sankčním seznamu.

Na Ukrajině čelil vyšetřování z vlastizrady kvůli údajnému zapojení do ruského obsazení ukrajinského poloostrova Krymu v roce 2014. Podle dokumentů, se kterými se seznámila stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, Portnov nejpozději od roku 2024 žil ve Španělsku.