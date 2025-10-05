Za 12 minut hotovo. Cyklista vyskákal schody na Eiffelovku v rekordním čase

Rekordní výstup trval 12 minut a 30 sekund, čímž Fontenoy překonal čas Huguese Richarda z roku 2002, který činil 19 minut a 4 sekundy.
Fontenoy na kole vystoupal na plošinu 2. patra historické památky a překonal celkem 686 schodů. Aby si mohl nárokovat rekord, nesměly se jeho nohy během pokusu dotknout země.
„Nečekal jsem, že to bude tak rychlé,“ řekl Fontenoy. „Eiffelova věž je skutečně symbol. Symbol, který jsem chtěl zdolat,“ cituje cyklistu web Société d’Exploitation de la Tour Eiffel.
V rámci svého projektu The Climb už Fontenoy v roce 2021 vyskákal na kole 140 metrů vysokou věž Trinity Tower v Paříži. Letos podobným způsobem zdolal televizní věž v estonském Tallinu.