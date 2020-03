Austrálie a Nový Zéland kvůli koronaviru zavírají hranice, Trump přijal balíček opatření

Canberra/ Wellington Austrálie kvůli šíření koronaviru zakazuje lidem, kteří nejsou jejími občany a ani v této zemi nemají trvalý pobyt, vstup na své území. Ve čtvrtek to oznámil premiér Scott Morrison. Opatření začne platit od pátečního večera. Stejné nařízení vydal i Nový Zéland, tam ale vstoupí v platnost už od čtvrteční půlnoci místního času (čtvrtek 12:00 SEČ). Informuje o tom agentura Reuters.

„Okolo 80 procent případů, které v Austrálii máme, jsou lidé, kteří se virem nakazili v zámoří nebo ti, kteří přišli do přímého kontaktu s někým, kdo se ze zámoří vrátil,“ vysvětlil na čtvrteční tiskové konferenci australský premiér. Jeho novozélandská kolegyně Jacinda Ardernová řekla, že všech 28 případů infekce v její zemi souvisí s lidmi, kteří byli v zahraničí.



V Austrálii je skoro 640 potvrzených případů nákazy koronavirem, šest z nich na nemoc COVID-19, kterou virus způsobuje, zemřelo.

Šéf australské vlády ve středu upozornil, že opatření proti šíření koronaviru budou trvat nejméně šest měsíců. Zakázal shromáždění více než stovky lidí v uzavřených prostorech.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová lidem vzkázala, že není důvod, aby vykupovali zboží v obchodech, prodejny jsou podle ní dostatečně zásobené.

Trump podepsal balík opatření proti COVID-19, testy budou zdarma

Americký prezident ve středu podepsal balíček opatření pro boj s novým typem koronaviru v hodnotě kolem 100 miliard dolarů (asi 2,5 bilionu korun). Informoval o tom Bílý dům. Spojené státy tak nově zajistí bezplatné testování na koronavirus, nemocenské pojištění pro všechny zaměstnance zasažené nákazou nebo potravinovou pomoc.



Dříve ve středu balíček drtivou většinou schválil americký Senát, minulý týden prošel Sněmovnou reprezentantů.

Zaměstnanci budou mít nárok až na dva týdny dovolené v případě, že se u nich potvrdí nákaza koronavirem, nebo se s ní budou léčit. Nárok na ni bude mít i ten, komu lékař nebo úřady nařídí karanténu.

Ve Spojených státech se koronavirem zatím nakazilo více než 8500 lidí a mezi středeční šestou hodinou ranní a šestou hodinou večerní přibylo 2300 potvrzených případů. Podle internetových stránek televize CNN se to očekávalo, protože dostupných je nyní více testů.

Trumpova administrativa připravuje velký balík na podporu americké ekonomiky v hodnotě až bilionu dolarů.

Portugalsko poprvé za éru demokracie vyhlásilo stav nouze

Portugalsko kvůli boji proti koronaviru poprvé od začátku demokratické éry v půlce 70. let minulého století vyhlásilo nouzový stav, píše agentura DPA. Znamená to zavedení přísných opatření, například omezení pohybu osob či zákaz shromažďování. Na dodržování těchto opatření budou přitom moci dohlížet ozbrojené složky. Jaká opatření a od kdy začnou platit budou portugalští ministři řešit ve čtvrtek, informovala agentura Reuters.

„Je to a bude to obrovská výzva pro náš způsob života a pro naši ekonomiku,“ řekl v televizním projevu k národu portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Dekret o zavedení nouzového stavu schválil poté, co to podpořili poslanci parlamentu. Nouzový stav je podle prezidenta „mimořádným opatřením v mimořádné době“. Podle portugalských zákonů může nouzový stav trvat jen 15 dní, je ale možné ho vždy o 15 dní prodloužit, jestliže to bude potřeba.

Portugalsko dosud oznámilo 642 potvrzených případů nákazy koronavirem, dva lide nemoci COVID-19 podlehli.

Portugalský prezident, který je na dva týdny v dobrovolné karanténě, i když byl jeho test na koronavirus negativní, uvedl, že drastické opatření „není vakcínou nebo zázračným řešením“. Nyní je podle něj ale potřeba zejména podpořit zdravotníky a lidé musí udělat vše, co je v jejich silách, aby šíření nákazy zastavili.