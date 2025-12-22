Soud zveřejnil spisy k útoku v Sydney. Střelci cvičili v buši a natočili manifest IS

Nové soudní dokumenty odhalily detaily o plánování teroristického útoku v Sydney. Otec se synem už v říjnu trénovali střelbu na venkově a natočili video s vlajkou Islámského státu. Na dav během židovských oslav házeli i podomácku vyrobené bomby, včetně nálože v tenisovém míčku. Fakt, že nevybuchly, považují pyrotechnici za zázrak.
Soudní spisy, které byly v pondělí částečně odtajněny, popisují pečlivé přípravy Naveeda Akrama a jeho otce Sajida. V telefonu obviněného nalezli vyšetřovatelé videa z října, na nichž dvojice provádí cvičení se střelnými zbraněmi v odlehlé části Nového Jižního Walesu.

Záběry, které jsou nyní součástí důkazního materiálu, zachycují muže při střelbě z brokovnic a nácviku taktických manévrů. Další video ukazuje dvojici sedící s dlouhými zbraněmi před vyobrazením vlajky Islámského státu.

Naveed na záznamu recituje pasáž z Koránu v arabštině, načež oba muži v angličtině vysvětlují své motivy. V nahrávce, označenou policií jako „shrnující ospravedlnění útoku“, odsuzují „sionisty“ a hlásí se k ideologii nábožensky motivovaného extremismu.

Selhání bomb v tenisáku

Dokumenty odkrývají i to, že střelba neměla být jediným způsobem útoku. Po příjezdu k pláži do přilehlého Archer Parku vrhla dvojice směrem k davu čtyři improvizovaná výbušná zařízení.

Mezi vrženými předměty byly tři trubkové bomby a jedna nálož ukrytá v tenisovém míčku. Přestože policie tato zařízení vyhodnotila jako plně funkční, k jejich detonaci naštěstí nedošlo. Další silnou nálož nechali útočníci v kufru auta, v kterém přijeli. Podle policejních fotografií z místa činu měli v autě i vlajky Islámského státu, které vylepili na čelním a zadním skle vozu.

Bezpečnostní kamery zachytily oba muže v blízkosti Archer Parku již dva dny před útokem, 12. prosince. Pěšky přešli po lávce, která jim později posloužila jako střelecká pozice. Policie toto jednání označuje za jasný důkaz průzkumu terénu a chladnokrevného plánování.

V den útoku vyrazili z pronajatého domu poblíž centra Sydney, kde do auta naložili zbraně zabalené v dekách. Jejich arzenál zahrnoval dvě jednohlavňové brokovnice, pušku Beretta a zmíněné výbušniny.

Při následné razii v domě policie zajistila další materiál pro výrobu bomb, munici a členskou kartu loveckého sdružení patřící otci. V jejich rodinném domě v Bonnyrigg na okraji metropole nalezli kriminalisté také dlouhý luk s šípy a podomácku vyrobenou zbraň.

Naveeda Akrama, který nyní čelí obvinění z vraždy 15 lidí, zranění desítek dalších a také z terorismu, převezli z nemocnice do věznice. Jeho otec Sajid zemřel během teroristického útoku při přestřelce s policií.

Matka obviněného vyšetřovatelům sdělila, že se domnívala, že jsou otec se synem na dovolené na jihu země. Uvedla, že jí syn každé ráno volal z telefonního automatu, o jejich skutečných plánech podle jejích slov však neměla sebemenší tušení.

