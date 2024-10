Záhadné černé koule uzavřely pláže u Sydney. Z čeho jsou, se už vysvětlilo

Koule se ve čtvrtek objevily na několika plážích v Sydney. Město pláže z obavy, že by materiál mohl být toxický, uzavřelo a poslalo pracovníky v oranžových kombinézách a obranných maskách koule sesbírat.

Odborníci se původně domnívali, že koule jsou dehtové a že vznikají při kontaktu ropy s nečistotami a vodou. Nyní ale došli k jinému závěru.

„Na základě doporučení Úřadu pro ochranu životního prostředí můžeme nyní potvrdit, že koule jsou tvořeny mastnými kyselinami, chemickými látkami, které se vyskytují v čisticích a kosmetických přípravcích, smíchanými s trochou topného oleje,“ uvedl šéf námořní dopravy Nového Jižního Walesu Mark Hutchings.

Hutchings dodává, že koule nejsou škodlivé, lidé by se jich však neměli dotýkat ani je zvedat. Namísto toho by, pokud je najdou, o nich měli informovat plavčíky. Když už s nimi přijdou do kontaktu, úřady doporučují, ať si omyjí ruce mýdlem nebo dětských olejem.

Celá záležitost vypadá jako izolovaný incident. Výkonný ředitel Úřadu pro ochranu životního prostředí Nového Jižního Walesu Stephen Beaman připouští, že je „stále tak trochu záhada“, odkud koule přesně pocházejí.

Vláda slíbila potrestání viníků. „Vyšetřujeme to, abychom zjistili zdroj úniku a odpovědné osoby,“ uvedla ministryně životního prostředí Penny Sharpeová.