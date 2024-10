Přiletěl, pak dlouho odpočíval. Karel III. se Australanům ukázal až třetí den

Královský pár je v Austrálii už třetím dnem. Do země přiletěli v pátek, ale v sobotu odpočíval a v neděli tak veřejnost mohla dvojici vidět poprvé, podotkl deník The Guardian, podle kterého je cesta navržena tak, aby pětasedmdesátiletého Karla III. příliš nevyčerpala.

Monarcha na začátku letošního roku oznámil, že má rakovinu. Své aktivity na veřejnosti obnovil po tříměsíční pauze na konci dubna. Kvůli současné cestě léčbu přerušil.

Stovky fanoušků v Sydney lemovaly ulici před kostelem a mávaly australskými vlajkami. Královská dvojice se přitom podle něj v jednu chvíli neplánovaně rozhodla pozdravit davy, přičemž se policie snažila zajistit její ochranu.

Po návštěvě kostela se Karel III. s Camillou vydali do parlamentu Nového Jižního Walesu.

„Jaká obrovská radost přijet do Austrálie poprvé jako panovník a obnovit lásku k této zemi a k jejím lidem, kterých si tak dlouho vážím,“ prohlásil tam ve svém projevu král. Podle The Guardian rozesmál přítomné, když poznamenal, že ho „poněkud znepokojuje“, že poprvé přijel do Austrálie před téměř 60 lety.

Karel III. navštívil Austrálii v minulosti opakovaně, ovšem tyto cesty podnikal jako následník trůnu. V zemi také v roce 1966 půl roku studoval, podotkla agentura Reuters.

Britská média si povšimla, že na Karla III. nečekali jen příznivci monarchie, ale také několik odpůrců. Během návštěvy kostela někteří demonstranti mávali transparenty, na kterých stálo: „Impérium postavené na genocidě“ a „Dekolonizace“, popsal The Guardian. Příznivců krále však dorazily stovky a demonstranty přečíslili.

Králova návštěva v Austrálii znovu vzbudila debatu, zda by země měla zůstat konstituční monarchií v rámci britského Společenství. Oficiální hlavou státu je Karel III., který však prakticky nezasahuje do politického života.

Na ostrově ho zastupuje generální guvernérka. Buckinghamský palác nedávno uvedl, že rozhodnutí, zda Austrálie zůstane konstituční monarchií, nebo se stane republikou, závisí na australském lidu.

Král s chotí v Austrálii navštíví kromě Sydney ještě metropoli Canberru a zúčastní se jen několika akcí. V pondělí se mají v národním parlamentu setkat s premiérem Anthonym Albanesem, který dvojici pozdravil už v pátek na neformální schůzce, a zúčastní se mimo jiné akce v botanické zahradě, kde si vyslechnou přednášku o dopadech klimatické krize na flóru.

Ve středu panovník odletí na Samou na zasedání předsedů vlád Společenství (Commonwealth), které sdružuje 56 států, většinou bývalých britských kolonií.