Tukové monstrum ucpalo kanalizaci v Perthu, po vytažení vážilo 30 tun

„Odhadujeme, že jde o největší tukovec, jaký se kdy v Západní Austrálii našel,“ řekl novinářům mluvčí společnosti Water Corporation, která se stará o 100 čistíren odpadních vod, stovky kanalizačních čerpacích stanic a přibližně 18 000 kilometrů kanalizačního potrubí v tomto australském státě.

Obrovská masa slepeného odpadu se našla v čističce odpadních vod jižně od Perthu v rámci preventivní údržby.

Dělníkům trvalo dva dny, než se jim pomocí bagru podařilo rozbít a odstranit obrovské hromady toho, co nazývali „hnilobné nesplachovatelné produkty“.

„Vzniku tukovců lze zcela předejít za předpokladu, že lidé správně likvidují nesplachovatelné předměty,“ uvedla v tiskové zprávě společnost Water Corporation. „Nemohli jsme tomu uvěřit. Když jsem to viděl, řekl jsem - ‚Ó můj bože, tohle je to největší, co jsem viděl‘,“ uvedl ředitel společnosti Rino Trolio pro ABC News.

O tukovcích je známo, že způsobují vážné problémy v odpadních systémech a ohrožují životní prostředí. V loňském roce byla například z kanalizace ve východním Londýně vyčištěna hromada tuku, která vážila zhruba jako tři dvoupatrové autobusy.

Obří tukovce, které ucpaly kanalizaci, se v posledních letech našly také v New Yorku, Denveru, Melbourne či Valencii.