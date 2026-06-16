Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti Tichomoří se nyní vyskytl meteorologický vzorec nasvědčující nástupu meteorologického jevu zvaného El Niňo. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi.
Zintenzivnit by mohl v druhé polovině tohoto roku a byl by pak nejsilnější za posledních sedm desetiletí, varoval australský Meteorologický úřad.
Teploty mořské hladiny v regionu překročily prahové hodnoty El Niňa a také atmosférické ukazatele tomuto jevu odpovídají, uvedl úřad.
Předpovědi podle australských meteorologů naznačují silný až velmi silný jev El Niňo, a to na základě rozsahu oteplování v centrálním tropickém Pacifiku. Přibližně polovina modelů naznačuje, že jev by na svém vrcholu mohl dosáhnout jedné z nejvyšších úrovní pozorovaných od roku 1950. Jeho účinky ještě zesílí klimatická změna, upozornili meteorologové.
Hrozí vedra, sucho i problémy
Očekávají proto, že silnější meteorologický jev přinese nadměrné deště do Severní i Jižní Ameriky a horka a sucha do Asie, kde je už nyní narušena výsadba plodin, což vyvolává obavy o zásobování potravinami v nejlidnatějším regionu světa.
El Niňo, periodické oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu, je v Austrálii spojeno s menším počtem srážek v zimě a na jaře, zejména na východním pobřeží, a vyššími denními teplotami na jihu, uvedl australský úřad.
El Niňo může znovu zasáhnout produkci potravin
Tento jev je pro Austrálii obzvláště škodlivý, protože ovlivňuje zemědělskou produkci v zemi, která se řadí mezi největší světové vývozce pšenice, cukru a hovězího masa.
Co je El Niňo a jak ovlivňuje počasí?
Poslední El Niňo, které Austrálie zažila v letech 2023 a 2024, tu způsobilo nejsušší tříměsíční období v historii měření. Jeden z nejsilnějších takových jevů v letech 2015 a 2016 přinesl rozsáhlé sucho a snížení produkce obilí a olejnatých semen.
Meteorologové letos již dříve varovali, že pokud tento rok El Niňo vznikne, zasáhne to úrodu plodin a dodávky potravin v době, kdy se zemědělci potýkají s nedostatkem hnojiv a vysokými cenami paliv v důsledku konfliktu mezi USA, Izraelem a Iránem.
Už minulý týden výskyt meteorologického jevu El Niňo potvrdili američtí vědci. Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) uvedl, že podmínky pro El Niňo se vyvinuly v posledním měsíci, o čemž svědčí nadprůměrné teploty mořské hladiny ve středním a východním Pacifiku v oblasti rovníku.
Šance na to, že jev dosáhne obzvláště velké intenzity mezi listopadem a lednem příštího roku, činí 63 procent, odhaduje NOAA. Také on varuje, že takový vývoj by nynější El Niňo zařadil mezi nejintenzivnější epizody od začátku měření v roce 1950.
Co znamená El Niňo pro Evropu a Česko?
Sezónní modely naznačují, že letošní léto by mohlo přinést nadprůměrné teploty na velké části Evropy, zejména ve střední a severní části kontinentu. Naopak v některých oblastech západní Evropy modely naznačují tendenci k chladnějšímu počasí.
Analýzy numerických modelů, na které upozorňuje Severe Weather Europe, zároveň naznačují zvýšené riziko sucha ve střední Evropě. To souvisí s očekávaným rozložením tlakových útvarů nad Atlantikem, které může podporovat příliv teplého vzduchu nad evropský kontinent.
Pro Česko by takový vývoj mohl znamenat častější výskyt nadprůměrně teplých období, vyšší riziko sucha a větší pravděpodobnost výkyvů počasí.
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