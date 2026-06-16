Austrálie potvrdila, že začalo El Niňo. Modely ukazují rekordní hodnoty

,
  14:05aktualizováno  14:05
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Australští i američtí meteorologové potvrdili nástup klimatického jevu El Niňo. Podle předpovědí by mohl během druhé poloviny roku výrazně zesílit a zařadit se mezi nejsilnější epizody od poloviny 20. století. Odborníci varují před vyššími teplotami, suchem, povodněmi i možnými dopady na zemědělství a zásobování potravinami.
Muž se v úmorném letním horku ve městě Prayagraj v indickém státě Uttarpradéš...

Muž se v úmorném letním horku ve městě Prayagraj v indickém státě Uttarpradéš osvěžuje u pouličního kohoutku. (2. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Předpověď teplot na červen, červenec a srpen 2026. Mapa Světové meteorologické...
Vědci doposud věřili, že jediný útes na Galapágách, který přežil klimatický jev...
Velké sucho v brazilské Amazonii v roce 2023 ještě podpořil meteorologický jev...
Zemědělští poradci v Západní Jávě v Indonésii hovoří s&#8239;farmáři během...
6 fotografií

Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti Tichomoří se nyní vyskytl meteorologický vzorec nasvědčující nástupu meteorologického jevu zvaného El Niňo. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi.

Zintenzivnit by mohl v druhé polovině tohoto roku a byl by pak nejsilnější za posledních sedm desetiletí, varoval australský Meteorologický úřad.

Teploty mořské hladiny v regionu překročily prahové hodnoty El Niňa a také atmosférické ukazatele tomuto jevu odpovídají, uvedl úřad.

Předpovědi podle australských meteorologů naznačují silný až velmi silný jev El Niňo, a to na základě rozsahu oteplování v centrálním tropickém Pacifiku. Přibližně polovina modelů naznačuje, že jev by na svém vrcholu mohl dosáhnout jedné z nejvyšších úrovní pozorovaných od roku 1950. Jeho účinky ještě zesílí klimatická změna, upozornili meteorologové.

Hrozí vedra, sucho i problémy

Očekávají proto, že silnější meteorologický jev přinese nadměrné deště do Severní i Jižní Ameriky a horka a sucha do Asie, kde je už nyní narušena výsadba plodin, což vyvolává obavy o zásobování potravinami v nejlidnatějším regionu světa.

El Niňo, periodické oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu, je v Austrálii spojeno s menším počtem srážek v zimě a na jaře, zejména na východním pobřeží, a vyššími denními teplotami na jihu, uvedl australský úřad.

Předpověď teplot na červen, červenec a srpen 2026. Mapa Světové meteorologické organizace ukazuje, že většina oblastí bude mít teploty vysoko nad dlouhodobým normálem.

El Niňo může znovu zasáhnout produkci potravin

Tento jev je pro Austrálii obzvláště škodlivý, protože ovlivňuje zemědělskou produkci v zemi, která se řadí mezi největší světové vývozce pšenice, cukru a hovězího masa.

Co je El Niňo a jak ovlivňuje počasí?

  • El Niňo je přirozený klimatický jev spojený s oteplováním povrchových vod ve střední a východní části Tichého oceánu.
  • Objevuje se přibližně jednou za dva až sedm let a patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující počasí na Zemi.
  • Obvykle vede k růstu globálních teplot a mění rozložení srážek.
  • Zatímco některé oblasti Jižní Ameriky zasahují vydatné deště, Austrálie, Indie nebo části Afriky častěji čelí suchu.
  • Kombinace silného El Niňa a klimatické změny přispěla také k rekordně vysokým globálním teplotám v posledních letech.
  • Opačnou fází je La Niňa, která je spojena s ochlazováním vod v rovníkovém Pacifiku a zpravidla přináší opačné projevy počasí.
  • Vědci upozorňují, že ačkoli je El Niňo přirozenou součástí klimatického systému, globální oteplování může zesilovat jeho dopady v podobě vln veder, extrémních srážek nebo tropických cyklon.

Poslední El Niňo, které Austrálie zažila v letech 2023 a 2024, tu způsobilo nejsušší tříměsíční období v historii měření. Jeden z nejsilnějších takových jevů v letech 2015 a 2016 přinesl rozsáhlé sucho a snížení produkce obilí a olejnatých semen.

Meteorologové letos již dříve varovali, že pokud tento rok El Niňo vznikne, zasáhne to úrodu plodin a dodávky potravin v době, kdy se zemědělci potýkají s nedostatkem hnojiv a vysokými cenami paliv v důsledku konfliktu mezi USA, Izraelem a Iránem.

Už minulý týden výskyt meteorologického jevu El Niňo potvrdili američtí vědci. Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) uvedl, že podmínky pro El Niňo se vyvinuly v posledním měsíci, o čemž svědčí nadprůměrné teploty mořské hladiny ve středním a východním Pacifiku v oblasti rovníku.

Šance na to, že jev dosáhne obzvláště velké intenzity mezi listopadem a lednem příštího roku, činí 63 procent, odhaduje NOAA. Také on varuje, že takový vývoj by nynější El Niňo zařadil mezi nejintenzivnější epizody od začátku měření v roce 1950.

Co znamená El Niňo pro Evropu a Česko?

Sezónní modely naznačují, že letošní léto by mohlo přinést nadprůměrné teploty na velké části Evropy, zejména ve střední a severní části kontinentu. Naopak v některých oblastech západní Evropy modely naznačují tendenci k chladnějšímu počasí.

Analýzy numerických modelů, na které upozorňuje Severe Weather Europe, zároveň naznačují zvýšené riziko sucha ve střední Evropě. To souvisí s očekávaným rozložením tlakových útvarů nad Atlantikem, které může podporovat příliv teplého vzduchu nad evropský kontinent.

Pro Česko by takový vývoj mohl znamenat častější výskyt nadprůměrně teplých období, vyšší riziko sucha a větší pravděpodobnost výkyvů počasí.

Meteoroložka Taťána Míková popisuje, co může rozpoutat El Niňo (1. 6. 2026)

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.