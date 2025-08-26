Austrálie přerušuje styky s Íránem. Viní jej z antisemitských útoků v zemi

Od října 2023, kdy začala válka v Pásmu Gazy mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, v obou australských velkoměstech prudce přibylo antisemitských projevů.
Terčem vandalismu a žhářství namířeného proti Židům se staly domy, školy, synagogy či automobily, připomíná Reuters. Při jednom z posledních podobných incidentů policie v červenci obvinila čtyřiatřicetiletého muže ze žhářského útoku na synagogu v Melbourne, zatímco uvnitř se modlili věřící.
„Šlo o mimořádné a nebezpečné akty agrese, které na australské půdě zorganizoval cizí stát,“ řekl Albanese na tiskové konferenci. „Šlo o pokus podkopat sociální soudržnost a zasít neshody v naší společnosti,“ dodal.
Vedle útoku na synagogu v Melbourne australské zpravodajské služby podle premiéra spojily Teherán také s útokem na restauraci v Sydney.
Austrálie pozastavila činnost svého velvyslanectví v Teheránu a všichni její diplomaté jsou v nyní bezpečí ve třetí zemi, uvedl dále Albanese. Dodal, že jeho vláda také označí íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci.