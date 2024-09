Austrálie chystá věkovou hranici pro sociální sítě. Problematické, míní experti

Premiér Anthony Albanese v úterý uvedl, že jeho středolevicová vláda provede zkušební ověření věku před tím, než zákon zavede. „Chceme ochránit mladé lidí před negativy spojenými s užíváním sociálních sítí,“ řekl.

„Je to pohroma. Víme, že to, s čím se mnozí mladí lidé museli vypořádat, má psychické následky. Šikana, ke které může docházet na internetu, přístup k materiálům, které způsobují újmu, a rodiče chtějí reakci,“ dodal.

Krok podle agentury AP přichází v době, kdy australští rodiče stále častěji volají po ochraně svých dětí na internetu. Australská opozice navíc slibuje zákaz sociálních médií pro děti mladší šestnácti let, pokud vyhraje volby, které se mají konat do května příštího roku.

„Chci, aby děti opustily svá elektronická zařízení a vydaly se na fotbalová hřiště, do bazénů a na tenisové kurty. Chceme, aby měly skutečné zkušenosti se skutečnými lidmi,“ prohlásil Albanese.

Austrálie by se zákonem zařadila mezi první země na světě, které by zavedly věkové omezení pro sociální média. Předchozí pokusy, včetně pokusů EU, ztroskotaly na stížnostech ohledně omezování lidských práv.

Meta, vlastník Facebooku a Instagramu, který má sám stanovenou minimální věkovou hranici 13 let, v reakci Albaneseho slova uvedla, že chce umožnit mladým lidem využívat její platformy a vybavit rodiče nástroji na jejich podporu „místo toho, aby jim pouze odřízla přístup“.

Dvojsečná zbraň

Lisa Givenová, odbornice na informační technologie z Královského technologického institutu v Melbourne, pro AP uvedla, že vládní plán ale zároveň zabrání dětem v přístupu i k užitečnému obsahu.

„Je to vlastně problematický krok. Jedná se o velmi tupý nástroj, který potenciálně vyloučí děti z některých velmi užitečných podpor na sociálních sítích,“ konstatovala Givenová.

Austrálie má podle agentury Reuters jednu z nejvíce online populací na světě: čtyři pětiny z 26 milionů obyvatel jsou na sociálních sítích. Tři čtvrtiny Australanů ve věku 12 až 17 let použily YouTube nebo Instagram, zjistila studie Univerzity v Sydney z roku 2023.

Albanese oznámil plán na věkové omezení na pozadí parlamentního vyšetřování vlivu sociálních médií na společnost, které si vyslechlo někdy až emotivní svědectví o špatných dopadech na duševní zdraví dospívajících.

V rámci vyšetřování však zazněly také obavy, zda by věková hranice neúmyslně nepoškodila mladší lidi tím, že by je povzbudila ke skrývání svých online aktivit. „Tento krok může způsobit vážné škody tím, že vyloučí mladé lidi ze smysluplné a zdravé účasti v digitálním světě a potenciálně je přivede do méně kvalitních online prostor,“ řekl Daniel Angus, ředitel výzkumného centra pro digitální média Queenslandské technologické univerzity.

Australský internetový regulátor eSafety v červnu varoval, že přístupy založené na restrikcích mohou omezit přístup mladých lidí ke kritické podpoře a tlačit je k „méně regulovaným nemainstreamovým službám“.