Austrálie po vražedném útoku na židovský svátek projedná zpřísnění držení zbraní

Autor: ,
  6:27aktualizováno  6:27
Australský premiér Anthony Albanese v reakci na nedělní útok v Sydney uvedl, že navrhne zpřísnění zákonů o držení střelných zbraní. Chce s ministry prodiskutovat možnost omezení počtu legálně držených zbraní na osobu a délku platnosti zbrojního průkazu, informují tiskové agentury.
Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...

Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku Chanuka. (14. prosince 2025) | foto: ČTK

Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...
Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...
Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...
Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...
24 fotografií

Australská pravidla přitom podle agentury Reuters již nyní patří k nejpřísnějším na světě a jsou dávána do souvislosti s tím, že Austrálie je mezi zeměmi s nejnižším počtem vražd střelnou zbraní na obyvatele.

Při nedělním útoku na účastníky oslav židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney dva střelci připravili o život 15 osob a čtyři desítky dalších zranili. Jednoho útočníka policisté zastřelili a druhého vážně zranili a zadrželi. Policie událost označila za teroristický čin.

„Lidé se mohou za nějaký čas radikalizovat. Povolení by neměla platit neomezenou dobu,“ řekl Albanese. S ministry chce také projednat, kolik zbraní by jeden majitel zbrojního průkazu mohl nejvýše vlastnit.

Austrálie zpřísňovala pravidla již po nejhorší masové střelbě v dějinách země v roce 1996, kdy střelec zabil 35 lidí a 23 dalších zranil. Tehdy zakázala poloautomatické zbraně a zavedla systém, který měl znemožnit pořízení zbraně nezpůsobilým lidem.

„Události jako je tato se zdály v naší zemi nemožné, za což jsme vděčili přísnosti našich zbraňových zákonů,“ uvedl po nedělním útoku šéf organizace pro kontrolu zbraní Gun Control Australila Tim Quinn. Nyní je podle něho na místě ptát se, zda nešlo nedělnímu krveprolití předejít a zda zákony drží krok s dobou a technologickým vývojem zbraní.

O možném zpřísnění místních pravidel hovořil také Chris Minns, premiér australského státu Nový Jižní Wales, kam patří Sydney. Chce kvůli tomu svolat státní parlament, aby návrh urychleně projednal.

Vstoupit do diskuse

Prezidentské volby v Chile vyhrál Kast. Jeho otec byl v NSDAP, bratr u Pinocheta

Nový chilský prezident José Antonio Kast. (15. prosince 2025)

Prezident Pavel jmenuje novou Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů sobě

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš slaví své jmenování přípitkem s prezidentem...

Austrálie po vražedném útoku na židovský svátek projedná zpřísnění držení zbraní

Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...

Komentář

Bude líp v tektonických posunech? Honba nové vlády za popularitou může skončit nepěkně

Andrej Babiš a Alena Schillerová do Brna za voliči na vánoční trhy (13....

Po střelbě na prestižní univerzitě v USA zemřeli dva lidé, policie zadržela muže

Na Brownově univerzitě na severovýchodě USA došlo ke střelbě, zasaženo bylo...

Zelenskyj jednal v Berlíně. Můžeme udělat kompromis o NATO, připustil

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (uprostřed vpravo) si podává ruku se...

Při střelbě na pláži v Sydney zemřelo nejméně šestnáct lidí. Konala se zde chanuka

Záchranáři zasahují na místě střelby na pláži Bondi Beach v Sydney. (14....

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Rekordní dar. Dárek pro Putina dostal sto milionů, většina půjde na drony

Ukrajinský dron Žihadlo je určený pro sestřelování ruských šahídů

Česko - Švýcarsko 0:2. Florbalistky končí na MS druhé, o zlato je připravila koncovka

Zklamaná Vendula Beránková (vlevo) spolu s Denisou Ratajovou (uprostřed) a...

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Rozhovor

Martin Hilský: Miltonův Ztracený ráj se podobá dnes populární fantasy. Může oslovit řadu čtenářů

Premium
Martin Hilský

Schodiště

Tahle země patří sborovému zpěvu. A prosinec je jeho čas

Sborový zpěv.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.