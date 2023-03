Austrálie zakoupí od USA tři jaderné ponorky, v budoucnu může přikoupit další dvě

Ponorka třídy Ohio USS West Virginia (SSBN 736) vyzbrojená balistickými raketami se po strategické hlídce vrací do svého domovského přístavu na námořní ponorkové základně Kings Bay. (24. srpna 2018) foto: Profimedia.cz

Austrálie zakoupí tři americké ponorky s jaderným pohonem typu Virginia. Součástí dohody je rovněž opce na nákup dalších dvou. V pondělí to uvedl bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan a následně to potvrdil i americký prezident Joe Biden. Ponorky by měly být dodávány od roku 2030.